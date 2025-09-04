Відомий український гурт розпався: причиною став конфлікт солістки та продюсера

Український інді-гурт renie cares розпався через те, що солістка Ірина Панчук дозволяла зверхню поведінку зі своїм музичним продюсером Олександром Мусевичем.

Про рішення закрити музичний проєкт вони повідомили в соцмережах 4 вересня. Найближчим часом концертів та нових релізів не буде.

"Відсьогодні я більше не є частиною renie cares. Дякую всім, хто долучився до нашої творчості. Це був найкращий період мого життя", — розповів Мусевич.

Втім, після низки запитань про причину розпаду продюсер наголосив, що не буде вдаватися в подробиці.

"Я не буду вдаватись в деталі і розказувати про все, що відбувалося в рамках гурту, бо це не дуже ок по відношенню до Іри. Але вже довгий час я відчував неповагу до себе, свого часу і своєї роботи. Це про власні відчуття. Ми намагалися кілька разів врятувати гурт, але не вдалось. Ми дуже різні. Тому я прийняв рішення більше не продовжувати співпрацю", — зізнався Олександр.

Тим часом солістка натякнула, що ще повернеться до музики.

"Друзі, ми припиняємо співпрацю з Олександром Мусевичем. Концертів найближчим часом не чекайте, релізів теж. Я трошки це переживу й візьмуся знову до роботи музичної. Люблю!" — написала Ірина Панчук.

renie cares — український інді‑музичний проєкт, заснований у 2021 році. Його творцями та учасниками стали вокалістка Ірина Панчук та саундпродюсер Олександр Мусевич. Першим релізом була пісня "якби" (2021), що швидко набула популярності у соціальних мережах та на стримінгах.

