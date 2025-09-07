Не только Азия: 10 стран, где можно начать новую жизнь за копейки

Поскольку рост стоимости жизни и глобальная экономическая неопределенность продолжают создавать финансовую нагрузку для многих, некоторые люди решили, что переезд за границу может быть легче для их кошелька.

Related video

Уже пятый год подряд Вьетнам является самой доступной страной в мире для экспатов, занимая первое место среди 46 направлений, когда речь идет о личных финансах, согласно исследованию Expat Insider 2025 года, проведенному InterNations. Об этом пишет CNBC.

Исследование, которое проводится ежегодно с 2014 года, собрало информацию от более 10 000 экспатов, представляющих 172 национальности, проживающих в разных странах.

Участников опроса для индекса личных финансов попросили оценить удовлетворенность своим финансовым положением, общей стоимостью жизни и тем, достаточно ли их дохода для комфортной жизни в стране проживания.

10 самых доступных направлений для экспатов в 2025 году:

Вьетнам (самый доступный);

Колумбия;

Панама;

Китай;

Таиланд;

Индонезия;

Филиппины;

Мексика;

Малайзия;

Бразилия.

Бразилия среди самых доступных стран для переезда Фото: Bruna Scheiner/Unsplash

Азиатские страны доминировали в списке, когда речь идет о личных финансах, причем пять из 10 лучших стран происходят из Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Филиппины и Малайзия.

Интересно, что ни одна европейская страна не попала в список.

Во Вьетнаме 89% респондентов были удовлетворены общей стоимостью жизни, в то время как 87% респондентов заявили, что их дохода примерно или более чем достаточно для комфортной жизни, по сравнению с 40% и 69% соответственно в мировом масштабе.

А Панама особенно популярна среди пенсионеров.

10 наименее доступных стран для экспатов в 2025 году:

Норвегия;

Австралия;

Ирландия;

Южная Корея;

Сингапур;

Катар;

Турция;

Финляндия;

Великобритания;

Канада (наименее доступная).

Канада стала наименее доступной страной для переезда Фото: pexels.com

Канада и Великобритания замыкают нижнюю часть индекса личных финансов, где 62% и 61% опрошенных экспатов недовольны общей стоимостью жизни соответственно, по сравнению со средним мировым показателем 40%.

США заняли 35-е место из 46 в мире в рейтинге, поэтому не попали в эту десятку.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В октябре в Европе можно еще найти теплые направления для отдыха.

Сальвадор, Колумбия и Албания, которые раньше считались опасными для путешествий, неожиданно обрели популярность и привлекают все больше туристов из разных уголков мира.

Кроме того, на севере Турции яхта затонула всего через 15 минут после начала своего первого рейса.