Не тільки Азія: 10 країн, де можна почати нове життя за копійки

Оскільки зростання вартості життя та глобальна економічна невизначеність продовжують створювати фінансове навантаження для багатьох, деякі люди вирішили, що переїзд за кордон може бути легшим для їхнього гаманця.

Уже п'ятий рік поспіль В'єтнам є найдоступнішою країною у світі для експатів, посідаючи перше місце серед 46 напрямків, коли йдеться про особисті фінанси, згідно з дослідженням Expat Insider 2025 року, проведеним InterNations. Про це пише CNBC.

Дослідження, яке проводиться щорічно з 2014 року, зібрало інформацію від понад 10 000 експатів, які представляють 172 національності, що проживають у різних країнах.

Учасників опитування для індексу особистих фінансів попросили оцінити задоволеність своїм фінансовим становищем, загальною вартістю життя та тим, чи достатньо їхнього доходу для комфортного життя в країні проживання.

10 найдоступніших напрямків для експатів у 2025 році:

В'єтнам (найдоступніший);

Колумбія;

Панама;

Китай;

Таїланд;

Індонезія;

Філіппіни;

Мексика;

Малайзія;

Бразилія.

Бразилія серед найдоступніших країн для переїзду Фото: Bruna Scheiner/Unsplash

Азійські країни домінували у списку, коли йдеться про особисті фінанси, причому п'ять із 10 найкращих країн походять з Південно-Східної Азії: В'єтнам, Таїланд, Індонезія, Філіппіни та Малайзія.

Цікаво, що жодна європейська країна не потрапила до списку.

У В'єтнамі 89% респондентів були задоволені загальною вартістю життя, тоді як 87% респондентів заявили, що їхнього доходу приблизно або більше ніж достатньо для комфортного життя, порівняно з 40% та 69% відповідно у світовому масштабі.

А Панама особливо популярна серед пенсіонерів.

10 найменш доступних країн для експатів у 2025 році:

Норвегія;

Австралія;

Ірландія;

Південна Корея;

Сінгапур;

Катар;

Туреччина;

Фінляндія;

Велика Британія;

Канада (найменш доступна).

Канада стала найменш доступною країною для переїзду Фото: pexels.com

Канада та Велика Британія замикають нижню частину індексу особистих фінансів, де 62% та 61% опитаних експатів незадоволені загальною вартістю життя відповідно, порівняно із середнім світовим показником 40%.

США посіли 35-е місце з 46 у світі в рейтингу, тому не потрапили до цієї десятки.

