"Было трудно": Маша Ефросинина призналась, кому и из-за чего завидовала

Украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина откровенно поделилась, что ей знакомо чувство зависти к чужим победам. Звезда призналась, что раньше это мешало ей, но сегодня она научилась иначе относиться к успехам окружающих.

Знаменитость рассказала, что когда-то ей было сложно воспринимать чужие достижения. По ее словам, желание быть успешной часто приводило к внутреннему дискомфорту. Об этом она сказала в шоу "Утро в большом городе".

"Это были какие-то профессиональные моменты. Я всю свою жизнь уделяла "достигаторству" и успеху. И было такое, что мне было трудно воспринимать чужой успех", — призналась она.

Ефросинина подчеркнула, что со временем научилась по-другому смотреть на ситуацию: теперь она искренне радуется достижениям других. Телеведущая назвала это своей личной победой, ведь, по ее мнению, зависть является "суперразрушительной силой", которая забирает жизненную энергию.

Также интервьюера спросили, за что она может ударить другого человека. По словам Ефросининой, на этот поступок ее могут подтолкнуть обиды ее детей и мужа:

"За оскорбления моих детей. Если мне в глаза кто-то скажет что-то плохое или ложное из того, что несется в социальных сетях о деятельности моего мужа. Пожалуй, что я смогу дать по морде за это".

