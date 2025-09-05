"Було важко": Маша Єфросиніна зізналась, кому і через що заздрила

Українська телеведуча та журналістка Маша Єфросиніна відверто поділилася, що їй знайоме відчуття заздрості до чужих перемог. Зірка зізналася, що раніше це заважало їй, але сьогодні вона навчилася інакше ставитися до успіхів оточення.

Знаменитість розповіла, що колись їй було складно сприймати чужі досягнення. За її словами, бажання бути успішною часто призводило до внутрішнього дискомфорту. Про це вона сказала в шоу "Ранок у великому місті".

"Це були якісь професійні моменти. Я все своє життя приділяла "достигаторству" і успіху. І було таке, що мені було важко сприймати чужий успіх", — зізналася вона.

Єфросиніна підкреслила, що з часом навчилася по-іншому дивитися на ситуацію: тепер вона щиро радіє здобуткам інших. Телеведуча назвала це своєю особистою перемогою, адже, на її думку, заздрість є "суперруйнівною силою", яка забирає життєву енергію.

Також інтерв’юерку запитали, за що вона може вдарити іншу людину. За словами Єфросиніної, на цей вчинок її можуть підштовхнути кривди її дітей та чоловіка:

"За образи моїх дітей. Якщо мені в очі хтось скаже щось погане чи неправдиве з того, що несеться в соціальних мережах про діяльність мого чоловіка. Мабуть, що я зможу дати по пиці за це".

