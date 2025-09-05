Украинская парочка разрывает интернет курьезными видео о знакомстве

Блогер, зарегистрированный в сети как Johnny Mctokkinz, а также его подруга-инфлюенсерша Оксана снимают курьезные ролики на бытовые темы. Одно из последних их видео о знакомстве вызвало целый шквал реакций от пользователей сети.

Related video

Судя по всему, парочка живет в Киеве, ведь в их скетчах можно увидеть пейзажи столицы. Например, набережную Днепра, Контрактовую площадь, а также заброшенные спальные районы города с палатками, разбитыми дорогами и вывесками магазинов. Свои видео они публикуют в Instagram.

"Миледи, давай вместе затянем, деньги поделим, погуляем красиво", — говорит в кадре одетый как нищий блогер. Женщина фактурной внешности ему отвечает: "Котик, у тебя денег не хватит, чтобы отдохнуть с миледи хорошо".

Смешные кадры

Далее следует череда не менее смешных сцен, где мужчина пытается завоевать свою вторую половинку на разбитой металлической кровати, демонстрируя физическую форму в спортивном костюме с бутылкой пива, выглядывая из собачьей будки и вися на дереве.

"Не хотим красиво в джакузи посидеть?" — в очередной раз спрашивает он. "Не боишься лопнуть, как мыльный пузырь?" — отшучивается дама, смеясь в ответ.

"Очередные пациенты получили отпор и психотравмы от Оксаны", — отметил в описании к записи автор Johnny Mctokkinz.

Что пишут зрители?

Комментарии не заставили себя ждать. Менее чем за сутки после публикации зрители оставили множество отзывов.

"Слушайте, у вас классная такая получилась профессиональная пара! Отличные видосы!";

"Боже, я обожаю эту женщину! Уже есть курсы уверенности от нее?! Я в очереди";

"Очередной шедевр. Здесь все прекрасно";

Johnny Mctokkinz и Оксана стали звездами сети Фото: Threads

"Я представляю как вы ржали, когда вешали на дерево. И как вам приходят эти идеи? Идете по улице и кто-то кому-то: о, ну давай тебя в собачьей будке поснимаем".

На момент публикации этот ролик собрал более 10 тысяч лайков.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Эпатажный стилист, видео принудительной мобилизации которого не так давно облетело все соцсети, неожиданно оказался за границей. Мужчина теперь делится впечатлениями от прогулок по европейским улицам.

21-летний блогер Валентин, известный под никнеймом kozurnyy2, выехал из Украины и похвастался этим в своих социальных сетях. Люди неоднозначно отреагировали на такие действия парня, однако многие из них пожелали ему оставаться за границей навсегда.

А вот блогер из Ужгорода Иван Мельничин, который прославился благодаря смешным роликам с ромкой Светланой, выехал за границу, ведь "боится того, что внутри страны". Мужчина пожаловался, что недавно ему отомстили за этот поступок.