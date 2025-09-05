Українська парочка розриває інтернет курйозними відео про знайомство

Блогер, зареєстрований у мережі як Johnny Mctokkinz, а також його подруга-інфлюенсерка Оксана знімають курйозні ролики на побутові теми. Одне з останніх їхніх відео про знайомство викликало цілий шквал реакцій від користувачів мережі.

Related video

Судячи з усього, парочка живе у Києві, адже у їхніх скетчах можна побачити пейзажі столиці. Наприклад, набережну Дніпра, Контрактову площу, а також занедбані спальні райони міста з ятками, розбитими дорогами та вивісками магазинів. Свої відео вони публікують в Instagram.

"Міледі, давай разом затягнемо, гроші поділимо, погуляємо гарно", — каже у кадрі одягнений як жебрак блогер. Жінка фактурної зовнішності йому відповідає: "Котику, в тебе грошей не вистачить, щоб відпочити з міледі гарно".

Смішні кадри

Далі йде низка не менш смішних сцен, де чоловік намагається завоювати свою другу половинку на розбитому металевому ліжку, демонструючи фізичну форму в спортивному костюмі з пляшкою пива, виглядаючи з собачої будки та висячи на дереві.

"Не хочемо красиво в джакузі посидіти?" — в черговий раз запитує він. "Не боїшся луснути, як мильна бульбашка?" — віджартовується дама, сміючись у відповідь.

"Чергові пацієнти отримали відсіч і психотравми від Оксани", — зазначив в описі до запису автор Johnny Mctokkinz.

Що пишуть глядачі?

Коментарі не змусили себе чекати. Менш ніж за добу після публікації глядачі залишили безліч відгуків.

"Слухайте, у вас класна така вийшла професійна пара! Чудові відоси!";

"Господи, я обожнюю цю жінку! Вже є курси з упевненого від неї?! Я в черзі";

"Черговий шедевр. Тут все прекрасно";

Johnny Mctokkinz та Оксана стали зірками мережі Фото: Threads

"Я уявляю як ви іржали, коли вішали на дерево. І як вам приходять ці ідеї? Йдете вулицею і хтось комусь: о, нумо тебе в собачій будці познімаємо".

На момент публікації цей ролик зібрав понад 10 тисяч вподобайок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Епатажний стиліст, відео примусової мобілізації якого не так давно облетіло всі соцмережі, несподівано опинився за кордоном. Чоловік тепер ділиться враженнями від прогулянок європейськими вулицями.

21-річний блогер Валентин, відомий під нікнеймом kozurnyy2, виїхав з України та похвалився цим у своїх соціальних мережах. Люди неоднозначно відреагували на такі дії хлопця, однак багато з них побажали йому залишатись за кордоном назавжди.

А от блогер з Ужгорода Іван Мельничин, який прославився завдяки смішним роликам з ромкою Світланою, виїхав за кордон, адже "боїться того, що всередині країни". Чоловік поскаржився, що нещодавно йому помстились за цей вчинок.