Жизнь в палатке: мужчина покинул арендованное жилье из-за трудностей и перебрался в лес (фото)
Рост цен на аренду жилья в Великобритании заставляет людей искать альтернативные способы проживания. Один человек выбрал радикальный путь — он поселился в лесу и показал свой образ жизни в TikTok.
Блогер под ником Brit Prepper рассказал, что из-за высоких цен на аренду сначала остался без крыши над головой. Вместо того, чтобы обращаться в местный совет за помощью, он выбрал другой путь — перебрался жить в лес, пишет The Sun.
"Горячая палатка" и жизнь без аренды
В своем видео он показал, как живет в так называемой "горячей палатке", где не платит ни пени за аренду и использует солнечные батареи для выработки электроэнергии.
Brit Prepper объяснил, что такой "офлайн" стиль жизни может стать выходом для тех, кто окажется в подобной ситуации:
"Если вы остаетесь без дома в Британии, о вас не очень заботятся. Поэтому лучше сделать так, как я — найти уединенное место и обустроиться там", — рассказал он.
Как обустроена жизнь в палатке
Внутри палатки мужчина положил деревянные поддоны, которые использует вместо кровати. Для приготовления пищи он имеет портативную плитку, а для гигиены — солнечный душ, прикрепленный к деревьям.
"Конечно, зимой это не слишком удобно. Но можно нагреть воду в чайнике на плитке, перелить в душ и принять теплый душ", — пояснил он.
Рядом с палаткой блогер разместил портативные солнечные панели, которые обеспечивают заряд в солнечные дни.
Как выжить зимой
Несмотря на беспокойство пользователей соцсетей, мужчина успокоил, что выживет даже в холодное время года:
"Я уже не раз проводил зимы в таких условиях. Обычно отправляюсь в более теплые места, надеваю несколько дополнительных слоев одежды и поддерживаю огонь".
Стоит отметить, что в Великобритании легально можно разбивать лагерь на частной земле с разрешения владельца и на некоторых общественных территориях, особенно в Шотландии, где действуют правила "дикого кемпинга".
Реакции людей
Видео, опубликованное в TikTok под ником @britprepper, быстро стало вирусным и набрало более 450 тысяч просмотров за сутки. В комментариях подписчики активно обсуждают необычный образ жизни. Кто-то советует снимать складское помещение за £50 в месяц, другие выражают сочувствие:
"В 2025 году такое не должно было бы происходить в Великобритании. Посылаю тебе много любви".
Другие же поражены изобретательностью:
"Экономия огромная", — написал один пользователь.
"Классное обустройство, друг", — добавил другой.
