Жизнь в палатке: мужчина покинул арендованное жилье из-за трудностей и перебрался в лес (фото)

Рост цен на аренду жилья в Великобритании заставляет людей искать альтернативные способы проживания. Один человек выбрал радикальный путь — он поселился в лесу и показал свой образ жизни в TikTok.

Related video

Блогер под ником Brit Prepper рассказал, что из-за высоких цен на аренду сначала остался без крыши над головой. Вместо того, чтобы обращаться в местный совет за помощью, он выбрал другой путь — перебрался жить в лес, пишет The Sun.

"Горячая палатка" и жизнь без аренды

В своем видео он показал, как живет в так называемой "горячей палатке", где не платит ни пени за аренду и использует солнечные батареи для выработки электроэнергии.

Brit Prepper объяснил, что такой "офлайн" стиль жизни может стать выходом для тех, кто окажется в подобной ситуации:

"Если вы остаетесь без дома в Британии, о вас не очень заботятся. Поэтому лучше сделать так, как я — найти уединенное место и обустроиться там", — рассказал он.

Палатка в лесу Фото: TikTok

Как обустроена жизнь в палатке

Внутри палатки мужчина положил деревянные поддоны, которые использует вместо кровати. Для приготовления пищи он имеет портативную плитку, а для гигиены — солнечный душ, прикрепленный к деревьям.

Деревянные поддоны в палатке Фото: TikTok

"Конечно, зимой это не слишком удобно. Но можно нагреть воду в чайнике на плитке, перелить в душ и принять теплый душ", — пояснил он.

Рядом с палаткой блогер разместил портативные солнечные панели, которые обеспечивают заряд в солнечные дни.

Портативные солнечные панели портативные Фото: TikTok

Как выжить зимой

Несмотря на беспокойство пользователей соцсетей, мужчина успокоил, что выживет даже в холодное время года:

"Я уже не раз проводил зимы в таких условиях. Обычно отправляюсь в более теплые места, надеваю несколько дополнительных слоев одежды и поддерживаю огонь".

Стоит отметить, что в Великобритании легально можно разбивать лагерь на частной земле с разрешения владельца и на некоторых общественных территориях, особенно в Шотландии, где действуют правила "дикого кемпинга".

Реакции людей

Видео, опубликованное в TikTok под ником @britprepper, быстро стало вирусным и набрало более 450 тысяч просмотров за сутки. В комментариях подписчики активно обсуждают необычный образ жизни. Кто-то советует снимать складское помещение за £50 в месяц, другие выражают сочувствие:

"В 2025 году такое не должно было бы происходить в Великобритании. Посылаю тебе много любви".

Другие же поражены изобретательностью:

"Экономия огромная", — написал один пользователь.

"Классное обустройство, друг", — добавил другой.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

37-летняя американка после развода нашла креативное решение, чтобы решить проблему с жильем. Она превратила обычный сарай в уютный дом для себя и сына.

23-летняя агент по недвижимости из Великобритании живет в летней кухне, которую ей подарила бабушка.

Кроме того, успешный адвокат стал бездомным и живет на пляже.