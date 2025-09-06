Подарок от бабушки: женщина живет в летней кухне, чтобы не платить за аренду (фото)

23-летняя агент по недвижимости Элиза Холт из Великобритании стала интернет-сенсацией после того, как поделилась своим секретом, как сэкономить на жилье. Советами она регулярно делится в социальных сетях.

Related video

Молодая женщина утверждает, что платит наименьшую арендную плату в стране, потому что живет в отдельном домике площадью 28 кв.м в саду своей 71-летней бабушки Беверли. Подробнее она рассказала в отдельном видео, опубликованном в TikTok.

"Я плачу самую дешевую аренду во всей Великобритании — буквально копейки. Это включает приготовление чая, стирку и все коммунальные услуги", — рассказала Элиза в своем видео в социальных сетях.

Хотя точную сумму аренды женщина не разглашает, но откровенно рассказывает обо всех нюансах. "Я живу в этом отдельном настоящем бунгало, но есть один нюанс — оно находится на заднем дворе моей бабушки", — призналась Элиза.

Семейное гнездышко

Британка живет в бунгало со своим 24-летним парнем Лукасом, который работает инженером. Она признается, что испытывает "тошноту" от мысли о необходимости покинуть свое жилье.

"Я не думаю, что когда-нибудь буду готова съехать — это место видело, как мы с парнем влюблялись, как я выросла из подростка в женщину. Это место хранит так много воспоминаний", — рассказала Элиза.

Британка живет в бунгало со своим 24-летним парнем Лукасом Фото: TikTok

Благодаря этому женщина сэкономила 10 тысяч фунтов (553 тыс. грн) на депозит для собственного жилья и надеется приобрести недвижимость уже в этом году. Кроме того, она подсчитала, что сэкономила 19 тысяч фунтов (около 1 млн грн) на аренде.

Лучший трамплин

"Я знаю, что это не будет моим домом навсегда. Больно это говорить, но это лучший трамплин, чтобы накопить деньги для приобретения собственного жилья", — добавила она.

Видео Элизы в TikTok собрало более 300 тысяч просмотров, Пользователи сети в восторге от ее решения и стиля жизни.

"Хотела бы быть на твоем месте, тебе так повезло", — написала одна из пользовательниц.

"Хотела бы сделать нечто подобное для своей дочери", — добавила другая.

Другие подобные истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алина приобрела сельский дом в Днепропетровской области недалеко от Кривого Рога за 8 тысяч долларов. Женщина показала свое новое жилье, рассказав о его преимуществах и недостатках.

Валерия, которая прожила 17 лет в Киеве, также решила переехать в село. Стоимость ее дома составила около восьми тысяч долларов. Теперь она обустраивается вместе с двумя домашними любимцами.

Между тем житель города Лиман Донецкой области после начала активных боевых действий был вынужден переехать в Черкасскую область. Там местная жительница бесплатно подарила ему глиняный дом в селе. Хотя помещение требует капитального ремонта, оно имеет потенциал для комфортного проживания.