Подарунок від бабусі: жінка живе у літній кухні, аби не платити за оренду (фото)

23-річна агентка з нерухомості Еліза Холт з Великої Британії стала інтернет-сенсацією після того, як поділилася своїм секретом, як зекономити на житлі. Порадами вона регулярно ділиться у соціальних мережах.

Молода жінка стверджує, що платить найменшу орендну плату в країні, бо мешкає в окремому будиночку площею 28 кв.м у саду своєї 71-річної бабусі Беверлі. Детальніше вона розказала в окремому відео, опублікованому в TikTok.

"Я плачу найдешевшу оренду у всій Великобританії — буквально копійки. Це включає приготування чаю, прання та всі комунальні послуги", — розповіла Еліза у своєму відео в соціальних мережах.

Хоча точну суму оренди жінка не розголошує, але відверто розповідає про всі нюанси. "Я живу в цьому окремому справжньому бунгало, але є один нюанс — воно знаходиться на задньому дворі моєї бабусі", — зізналася Еліза.

Сімейне гніздечко

Британка живе в бунгало зі своїм 24-річним хлопцем Лукасом, який працює інженером. Вона зізнається, що відчуває "нудоту" від думки про необхідність залишити своє житло.

"Я не думаю, що коли-небудь буду готова з’їхати — це місце бачило, як ми з хлопцем закохувалися, як я виросла з підлітка в жінку. Це місце зберігає так багато спогадів", — розповіла Еліза.

Завдяки цьому жінка заощадила 10 тисяч фунтів (553 тис. грн) на депозит для власного житла і сподівається придбати нерухомість уже цього року. Крім того, вона підрахувала, що заощадила 19 тисяч фунтів (близько 1 млн грн) на оренді.

Найкращий трамплін

"Я знаю, що це не буде моїм домом назавжди. Боляче це говорити, але це найкращий трамплін, щоб накопичити гроші для придбання власного житла", — додала вона.

Відео Елізи в TikTok зібрало понад 300 тисяч переглядів, Користувачі мережі в захваті від її рішення та стилю життя.

"Хотіла б бути на твоєму місці, тобі так пощастило", — написала одна з користувачок.

"Хотіла б зробити щось подібне для своєї дочки", — додала інша.

Інші подібні історії

