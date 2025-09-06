Життя в наметі: чоловік покинув орендоване помешкання через скруту і перебрався у ліс (фото)

Зростання цін на оренду житла у Великій Британії змушує людей шукати альтернативні способи проживання. Один чоловік обрав радикальний шлях — він оселився у лісі та показав свій спосіб життя в TikTok.

Блогер під ніком Brit Prepper розповів, що через високі ціни на оренду спочатку залишився без даху над головою. Замість того, щоб звертатися до місцевої ради по допомогу, він обрав інший шлях — перебрався жити у ліс, пише The Sun.

"Гарячий намет" та життя без оренди

У своєму відео він показав, як мешкає у так званому "гарячому наметі", де не платить ані пені за оренду та використовує сонячні батареї для вироблення електроенергії.

Brit Prepper пояснив, що такий "офлайн" стиль життя може стати виходом для тих, хто опиниться в подібній ситуації:

"Якщо ви залишаєтесь без дому у Британії, про вас не дуже піклуються. Тож краще зробити так, як я — знайти відокремлене місце й облаштуватися там", — розповів він.

Намет у лісі Фото: TikTok

Як облаштоване життя у наметі

Усередині намету чоловік поклав дерев’яні піддони, які використовує замість ліжка. Для приготування їжі він має портативну плитку, а для гігієни — сонячний душ, прикріплений до дерев.

Дерев'яні піддони в наметі Фото: TikTok

"Звісно, взимку це не надто зручно. Але можна нагріти воду у чайнику на плитці, перелити у душ і прийняти теплий душ", — пояснив він.

Поряд із наметом блогер розмістив портативні сонячні панелі, які забезпечують заряд у сонячні дні.

Портативні сонячні панелі Фото: TikTok

Як вижити взимку

Попри занепокоєння користувачів соцмереж, чоловік заспокоїв, що виживе навіть у холодну пору року:

"Я вже не раз проводив зими в таких умовах. Зазвичай вирушаю в тепліші місця, вдягаю кілька додаткових шарів одягу та підтримую вогонь".

Варто зазначити, що у Великій Британії легально можна розбивати табір на приватній землі з дозволу власника та на деяких громадських територіях, особливо у Шотландії, де діють правила "дикого кемпінгу".

Реакції людей

Відео, опубліковане в TikTok під ніком @britprepper, швидко стало вірусним і набрало понад 450 тисяч переглядів за добу. У коментарях підписники активно обговорюють незвичний спосіб життя. Хтось радить знімати складське приміщення за £50 на місяць, інші висловлюють співчуття:

"У 2025 році таке не мало б відбуватися у Великій Британії. Надсилаю тобі багато любові".

Інші ж вражені винахідливістю:

"Економія величезна", — написав один користувач.

"Класне облаштування, друже", — додав інший.

