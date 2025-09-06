Вирусная "теория аэропорта" заставляет людей пропускать свои рейсы (видео)
Новый рискованный тренд побуждает людей добраться до аэропорта всего за 15 минут. Многие создатели (якобы) действительно смогли это сделать.
С очередями на проверку, регистрацией багажа и множеством других путешественников, бегающих вокруг, трудно доверять "теории аэропорта". Об этом пишет Huff Post.
Когда речь идет об интернет-трендах, важно расшифровать, что реально, а что нет. Действительно ли эти создатели успевают за такой короткий промежуток времени?
"То, что они показывают свои часы, не означает, что они не изменили время", — сказал Эли Харрис, туристический консультант.
По его словам, это может быть "попытка злорадства", когда они пытаются настроить вас на провал — и получить от этого удовольствие.
"Я не сомневаюсь, что люди сделали это успешно. Я сама сократила время прибытия в аэропорт всего за 30 минут до взлета, чтобы успеть вовремя, прежде чем двери волшебным образом закроются, но мне также пришлось пройти проверку TSA PreCheck и пустой аэропорт, через который нужно было пробежать, а рейс фактически задержали на 10 минут", — сказала Кэти Настро, туристический эксперт.
Поэтому на самом деле все может зависеть от вашей удачи (а также от размера вашего аэропорта, регистрируете ли вы багаж и нескольких других факторов).
Рекомендуют ли эксперты по путешествиям попробовать теорию аэропорта?
Эксперты по путешествиям в целом соглашаются: какой бы интересной ни звучала эта теория — и насколько возможной она ни была — они бы не рекомендовали ее.
"[Даже] если все ситуации идеально складываются, чтобы учесть позднее прибытие, я бы никому не советовал этого, особенно если у них есть дальнейшее путешествие и/или международные рейсы", — сказала Настро.
Аэропорт чрезвычайно непредсказуем и является одним из немногих мест, где сотни переменных полностью вне вашего контроля. Проверка безопасности может занимать менее 10 минут в некоторые дни и часы без предупреждения в другие дни.
Если вы все же решите попробовать "теорию аэропорта" или поспешите нечаянно, существуют определенные рекомендации, которые могут увеличить ваши шансы на успех.
Харрис призвал избегать праздников, дня перед праздником и часа пик.
Эксперт также рекомендовал страхование путешествий. "В современной среде невозмещаемых скидок вы не хотите быть обязанными платить за билеты на рейс, который вы пропустили", — сказал он.
Как рано эксперты советуют прибывать в аэропорт?
Харрис обычно прибывает на два часа раньше для внутренних рейсов и на три часа раньше для международных.
Кейт Бойер, генеральный менеджер аэропортов Air New Zealand, поделилась: "Если вы летите внутренними рейсами, мы рекомендуем прибывать в аэропорт по крайней мере за час до времени вылета рейса. Для международных рейсов мы рекомендуем прибывать за три часа до запланированного вылета".
Нужно учитывать, зарегистрирован ли у вас багаж, как рано перевозчик закрывает прием багажа и нужна ли кому-то из вас особая помощь.
