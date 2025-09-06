Вирусная "теория аэропорта" заставляет людей пропускать свои рейсы (видео)

Новый рискованный тренд побуждает людей добраться до аэропорта всего за 15 минут. Многие создатели (якобы) действительно смогли это сделать.

С очередями на проверку, регистрацией багажа и множеством других путешественников, бегающих вокруг, трудно доверять "теории аэропорта". Об этом пишет Huff Post.

В сети распространяется новый тренд, который требует добраться до аэропорта за 15 минут

Когда речь идет об интернет-трендах, важно расшифровать, что реально, а что нет. Действительно ли эти создатели успевают за такой короткий промежуток времени?

"То, что они показывают свои часы, не означает, что они не изменили время", — сказал Эли Харрис, туристический консультант.

По его словам, это может быть "попытка злорадства", когда они пытаются настроить вас на провал — и получить от этого удовольствие.

"Я не сомневаюсь, что люди сделали это успешно. Я сама сократила время прибытия в аэропорт всего за 30 минут до взлета, чтобы успеть вовремя, прежде чем двери волшебным образом закроются, но мне также пришлось пройти проверку TSA PreCheck и пустой аэропорт, через который нужно было пробежать, а рейс фактически задержали на 10 минут", — сказала Кэти Настро, туристический эксперт.

Поэтому на самом деле все может зависеть от вашей удачи (а также от размера вашего аэропорта, регистрируете ли вы багаж и нескольких других факторов).

Рекомендуют ли эксперты по путешествиям попробовать теорию аэропорта?

Эксперты по путешествиям в целом соглашаются: какой бы интересной ни звучала эта теория — и насколько возможной она ни была — они бы не рекомендовали ее.

"[Даже] если все ситуации идеально складываются, чтобы учесть позднее прибытие, я бы никому не советовал этого, особенно если у них есть дальнейшее путешествие и/или международные рейсы", — сказала Настро.

Аэропорт чрезвычайно непредсказуем и является одним из немногих мест, где сотни переменных полностью вне вашего контроля. Проверка безопасности может занимать менее 10 минут в некоторые дни и часы без предупреждения в другие дни.

Люди развенчивают "теорию аэропорта"

Если вы все же решите попробовать "теорию аэропорта" или поспешите нечаянно, существуют определенные рекомендации, которые могут увеличить ваши шансы на успех.

Харрис призвал избегать праздников, дня перед праздником и часа пик.

Эксперт также рекомендовал страхование путешествий. "В современной среде невозмещаемых скидок вы не хотите быть обязанными платить за билеты на рейс, который вы пропустили", — сказал он.

Как рано эксперты советуют прибывать в аэропорт?

Харрис обычно прибывает на два часа раньше для внутренних рейсов и на три часа раньше для международных.

Кейт Бойер, генеральный менеджер аэропортов Air New Zealand, поделилась: "Если вы летите внутренними рейсами, мы рекомендуем прибывать в аэропорт по крайней мере за час до времени вылета рейса. Для международных рейсов мы рекомендуем прибывать за три часа до запланированного вылета".

Нужно учитывать, зарегистрирован ли у вас багаж, как рано перевозчик закрывает прием багажа и нужна ли кому-то из вас особая помощь.

