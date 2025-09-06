Вірусна "теорія аеропорту" змушує людей пропускати свої рейси (відео)

Новий ризикований тренд спонукає людей дістатися до аеропорту всього за 15 хвилин. Багато творців (нібито) справді змогли це зробити.

Related video

З чергами на перевірку, реєстрацією багажу та безліччю інших мандрівників, що бігають навколо, важко довіряти "теорії аеропорту". Про це пише Huff Post.

У мережі шириться новий тренд, який вимагає дістатися до аеропорту за 15 хвилин

Коли йдеться про інтернет-тренди, важливо розшифрувати, що реально, а що ні. Чи справді ці творці встигають за такий короткий проміжок часу?

"Те, що вони показують свій годинник, не означає, що вони не змінили час", — сказав Елі Гарріс, туристичний консультант.

За його словами, це може бути "спроба злорадства", коли вони намагаються налаштувати вас на провал — і отримати від цього задоволення.

"Я не сумніваюся, що люди зробили це успішно. Я сама скоротила час прибуття в аеропорт лише за 30 хвилин до зльоту, щоб встигнути вчасно, перш ніж двері чарівним чином зачиняться, але мені також довелося пройти перевірку TSA PreCheck і порожній аеропорт, через який потрібно було пробігти, а рейс фактично затримали на 10 хвилин", — сказала Кеті Настро, туристична експертка.

Тож насправді все може залежати від вашої удачі (а також від розміру вашого аеропорту, чи реєструєте ви багаж, та кількох інших факторів).

Чи рекомендують експерти з подорожей спробувати теорію аеропорту?

Експерти з подорожей в цілому погоджуються: якою б цікавою не звучала ця теорія — і наскільки можливою вона не була — вони б не рекомендували її.

"[Навіть] якщо всі ситуації ідеально складаються, щоб врахувати пізнє прибуття, я б нікому не радив цього, особливо якщо у них є подальша подорож та/або міжнародні рейси", — сказала Настро.

Аеропорт надзвичайно непередбачуваний і є одним з небагатьох місць, де сотні змінних повністю поза вашим контролем. Перевірка безпеки може займати менше 10 хвилин в деякі дні та години без попередження в інші дні.

Люди розвінчують "теорію аеропорту"

Якщо ви все ж таки вирішите спробувати "теорію аеропорту" або поспішите ненавмисно, існують певні рекомендації, які можуть збільшити ваші шанси на успіх.

Гарріс закликав уникати свят, дня перед святом і години пік.

Експерт також рекомендував страхування подорожей. "У сучасному середовищі невідшкодовних знижок ви не хочете бути зобов'язаними платити за квитки на рейс, який ви пропустили", — сказав він.

Як рано експерти радять прибувати в аеропорт?

Гарріс зазвичай прибуває на дві години раніше для внутрішніх рейсів і на три години раніше для міжнародних.

Кейт Бойєр, генеральна менеджерка аеропортів Air New Zealand, поділилася: "Якщо ви летите внутрішніми рейсами, ми рекомендуємо прибувати в аеропорт принаймні за годину до часу вильоту рейсу. Для міжнародних рейсів ми рекомендуємо прибувати за три години до запланованого вильоту".

Потрібно враховувати, чи зареєстрований у вас багаж, як рано перевізник закриває прийом багажу та чи комусь із вас потрібна особлива допомога.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, українці масово знімають відео під трендовий звук маленького хлопчика Рената в TikTok про хороший настрій.