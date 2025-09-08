Сын Шварценеггера тайно женился: первые кадры свадьбы (фото)

Сын американского актера Арнольда Шварценеггера Патрик женился на своей возлюбленной, модели Эбби Чемпион, после 10 лет отношений. Праздничная церемония прошла тайно в кругу самых близких людей.

31-летний Патрик откладывал женитьбу до завершения съемок третьего сезона сериала "Белый лотос", в котором сыграл одну из главных ролей. Само празднование прошло в очень приватной атмосфере на берегу озера в элитном загородном клубе Gozzer Ranch в городе Кер-д'Ален, штат Айдахо. Церемония в этом комплексе может стоить от 20 тысяч долларов за трехдневный праздник. Об этом пишет Daily Mail.

Сын Шварценеггера был одет в элегантный светлый смокинг. А Эбби выбрала кремовое платье без рукавов с пышной юбкой и длинной фатой.

На праздновании присутствовали родители жениха, 78-летний Арнольд Шварценеггер и 69-летняя Мария Шрайвер, а также мама и папа жены актера. В частности, на церемонии была и сестра Патрика, 35-летняя Кэтрин с мужем-актером Крисом Праттом.

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион Фото: Patrick Schwarzenegger/Instagram

Патрик и Эбби вместе с 2015 года. Актер сделал своей возлюбленной романтическое предложение на пляже в 2023 году.

Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер достаточно талантлив. В 15 лет он с помощью родителей основал свою компанию Project360 по производству мужской одежды. Также у актера подписан контракт с модельным агентством L.A. Models. Первой важной ролью сына Арнольда в кино стала роль в фильме "Одноклассники 2". А недавно он дебютировал в новом сезоне популярного сериала "Белый лотос".

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион Фото: Patrick Schwarzenegger/Instagram

