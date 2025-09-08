Син Шварценеггера таємно одружився: перші кадри весілля (фото)

Син американського актора Арнольда Шварценеггера Патрік одружився зі своєю коханою, моделлю Еббі Чемпіон, після 10 років стосунків. Святкова церемонія пройшла таємно в колі найближчих людей.

31-річний Патрік відкладав одруження до завершення зйомок третього сезону серіалу "Білий лотос", у якому зіграв одну з головних ролей. Саме святкування пройшло в дуже приватній атмосфері на березі озера в елітному заміському клубі Gozzer Ranch у місті Кер-д’Ален, штат Айдахо. Церемонія в цьому комплексі може коштувати від 20 тисяч доларів за триденне свято. Про це пише Daily Mail.

Син Шварценеггера був одягнений в елегантний світлий смокінг. А Еббі обрала кремову сукню без рукавів з пишною спідницею та довгою фатою.

Син Шварценеггера одружився

На святкуванні були присутні батьки нареченого, 78-річний Арнольд Шварценеггер та 69-річна Марія Шрайвер, а також мама і тато дружини актора. Зокрема, на церемонії була й сестра Патріка, 35-річна Кетрін з чоловіком-актором Крісом Праттом.

Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон Фото: Patrick Schwarzenegger/Instagram

Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон одружилися

Патрік та Еббі разом з 2015 року. Актор зробив своїй коханій романтичну пропозицію на пляжі у 2023 році.

Син Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер досить талановитий. У 15 років він за допомогою батьків заснував свою компанію Project360 з виробництва чоловічого одягу. Також в актора підписаний контракт з модельним агентством L.A. Models. Першою важливою роллю сина Арнольда в кіно стала роль у фільмі "Однокласники 2". А нещодавно він дебютував у новому сезоні популярного серіалу "Білий лотос".

Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон Фото: Patrick Schwarzenegger/Instagram

