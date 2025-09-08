"Сделай что-то сам": Мозговая эмоционально отреагировала на возмущение украинцев, что случилось

Накануне в Киеве состоялся концерт "Мой Music Hall", организованный Еленой Мозговой в память о ее легендарном отце Николае Мозговом. На сцене выступили украинские звезды, однако событие пришлось остановить из-за воздушной тревоги, которая длилась почти два часа, а зрители не смогли полностью просмотреть программу.

В соцсетях понеслась волна негативных комментариев, в которых пользователи выразили недовольство по поводу прерванного шоу. На замечания Елена Мозговая эмоционально отреагировала в своем Instagram.

Дочь Николая Мозгового подчеркнула, что не может влиять на военные реалии, в которых живет Украина. Более того, Елена Мозговая отдельно обратилась к тем, кто упрекал ее в "недостаточной помощи ВСУ".

"Дорогие мои! Я никак не могу влиять на состояние х**ла и того, что он делает каждый день! Каждый раз, когда мы делаем концерт, а вы покупаете на него билеты — мы все понимаем риски! Да, мы б**дь вообще в той ситуации, что сегодня живем, а завтра можем не проснуться! Я, б**дь, на секунду с 2014 года это (помощь армии, — Ред.) не прекращала делать! И только с 22-го помощь достигает более 15 миллионов... Не надо учить кого-то что-то делать! Возьми и сделай что-то сам!" — заявила продюсер.

Елена Мозговая в очередной раз организовала вечер памяти своего отца

Тем временем руководство "Дворца Украина" также прокомментировали ситуацию, заявив, что они не являются организаторами события: "Дворец Украина" выступает исключительно как концертная площадка и не является организатором события. Все вопросы просим адресовать непосредственно организаторам концерта. Мы искренне благодарны вам за понимание и поддержку в это непростое время".

Что писали возмущенные украинцы:

"Пришли ради Билык. Пожалуйста, сделайте продолжение".

"Это было Вау!!!! Но только где-то половина концерта. Столько звезд еще не успели увидеть. Если вдруг будет продолжение в другой день, сообщите, пожалуйста".

"Четвертый год войны, вы даете концерты и до сих пор не научились давать людям инструкции, как действовать в случае воздушной тревоги. Нужно ли ждать или будет перенесено, если больше часа? Хоть бы слово со сцены сказали! А то "надеюсь, тревога, будет короткой". А когда она не оказалась короткой, люди разъехались по домам, а концерт потом продолжили. Спасибо большое за такой сюрприз".

