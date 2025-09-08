"Зроби щось сам": Мозгова емоційно відреагувала на обурення українців, що сталося

Напередодні в Києві відбувся концерт "Мій Music Hall", організований Оленою Мозговою в памʼять про її легендарного батька Миколу Мозгового. На сцені виступили українські зірки, однак подію довелося зупинити через повітряну тривогу, яка тривала майже дві години, а глядачі не змогли повністю переглянути програму.

У соцмережах понеслася хвиля негативних коментарів, у яких користувачі висловили невдоволення з приводу перерваного шоу. На зауваження Олена Мозгова емоційно відреагувала у своєму Instagram.

Донька Миколи Мозгового наголосила, що не може впливати на воєнні реалії, у яких живе Україна. Ба більше, Олена Мозгова окремо звернулася до тих, хто дорікав їй у "недостатній допомозі ЗСУ".

"Дорогі мої! Я ніяк не можу впливати на стан х**ла і того, що він робить кожного дня! Кожного разу, коли ми робимо концерт, а ви купуєте на нього квитки – ми всі розуміємо ризики! Так, ми б**дь взагалі в тій ситуації, що сьогодні живемо, а завтра можемо не прокинутись! Я, б**дь, на секунду з 2014 року це (допомогу армії, — Ред.) не припиняла робити! І тільки з 22-го допомога сягає більше 15 мільйонів… Не треба вчити когось щось робити! Візьми і зроби щось сам!" — заявила продюсерка.

Олена Мозгова вчергове організувала вечір памʼяті свого батька

Тим часом керівництво "Палацу Україна" також прокоментували ситуацію, заявивши, що вони не є організаторами події: "Палац Україна" виступає виключно як концертний майданчик і не є організатором події. Усі питання просимо адресувати безпосередньо організаторам концерту. Ми щиро вдячні вам за розуміння і підтримку у цей непростий час".

Що писали обурені українці:

"Прийшли заради Білик. Будь ласка, зробіть продовження".

"Це було Вау!!!! Але тільки десь половина концерту. Стільки зірок ще не встигли побачити. Якщо раптом буде продовження в інший день, повідомте, будь ласка".

"Четвертий рік війни, ви даєте концерти і досі не навчилися давати людям інструкції, як діяти у разі повітряної тривоги. Чи потрібно чекати чи буде перенесено, якщо більше години? Хоч би слово зі сцени сказали! А то "сподіваюся, тривога, буде короткою". А коли вона не виявилася короткою, люди роз'їхалися додому, а концерт потім продовжили. Щиро дякуємо за такий сюрприз".

