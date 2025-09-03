"Боже, в якому треші ми живемо": Мозговій довелось ночувати в київському метро (фото)

Українська продюсерка Олена Мозгова з міркувань безпеки провела ніч на 3-тє вересня у київському метро. По всій Україні лунала повітряна тривога через російську атаку.

Related video

Кадрами, зробленими на одній зі станцій метро, вона поділилась на своїй сторінці в Instagram. На них можна побачити киян, які перечікують небезпеку в наметах та розкладних стільцях.

"Київське метро зараз… Боже, в якому треші ми живемо.. Сил всім, здоровʼя і хоч трохи поспати", — написала знаменитість у моменті.

Олена Мозгова показала метро під час російської атаки Фото: Instagram

Атака на Україну 3 вересня

У ніч на 3 вересня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні сумарно 526 засобів ураження. Росіяни застосували крилаті ракети "Калібр", якими стріляли ракетоносії у Чорному морі, авіаракети Х-101 та дрони-камікадзе "Шахед".

Повітряні сили підтвердили, що пропустили три ракети та 69 дронів: 72 засоби ураження вдарили по 14 локаціях. Крім того, зафіксували падіння уламків ще в 14 локаціях, вказано у звіті Повітряних сил.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Школярі Києва почали навчальний рік у метро через атаку РФ. На опублікованих фото та відео видно, що школярі сиділи навіть на принесених із собою стільцях.

Кажан промандрував у вагоні метро з лівого берега столиці на правий. Цей випадок може бути прикладом сезонної міграції кажанів в Україні, про яку попереджають фахівці.

Крім того, у Лондоні пасажири метро стали свідками вкрай незвичайної сцени. Жінка вирішила пофарбувати волосся просто під час поїздки.