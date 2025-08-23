Сезонна міграція: у Києві кажан промандрував у вагоні метро з лівого берега на правий (відео)

Кажан залетів у вагон метро на лівому березі Києва, стривоживши пасажирів, і дістався "цілим та неушкодженим" правого берега, де покинув вагон. Цей випадок може бути прикладом сезонної міграції кажанів в Україні, про яку попереджають фахівці.

Ссавець з ряду рукокрилих проїхав у київському вагоні метро й покинув його на Лук'янівці. Про інцидент з кажаном у столиці розповіли місцеві Telegram-канали зі свідчень очевидців.

Кажан залетів у вагон на лівому березі, облетівши його над головами пасажирів. Там він пробув до станції метро "Лук'янівська" у Шевченківському районі столиці.

Після поїздки пасажири також поширили відеоролик, на якому видно, як кажан на рюкзаку однієї з киянок, яка теж перебувала у вагоні метро, вибрався з транспорту на станції "Лук'янівська". Пасажири зазначили, що він дістався пункту призначення "цілим та неушкодженим".

В Україні триває сезон міграції кажанів

Останнім часом в Україні спостерігається збільшення кількості кажанів на вулицях та навіть у помешканнях людей. Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України 6 серпня розповів, що зараз кажани шукають місце для своєї зимівлі, у зв'язку з чим мешканці можуть частіше натрапляти на рукокрилих, аніж зазвичай.

У відомстві додали, що зазвичай кажани не нападають на людей. Однак такі випадки можуть траплятися, якщо рукокрилих провокують й вони відчувають небезпеку.

У Kyiv Animal Rescue Group 18 серпня попередили, що кажани під час міграції можуть опинятися у житлових приміщеннях. У зв'язку з цим українців закликали зачиняти свої вікна на час відпусток, аби убезпечити і себе, і рукокрилих.

Що робити, якщо ви виявили кажана

Раніше начальник рятувального відділення аварійно-рятувального загону ДСНС області Євген Чорнобай в етері "Українського радіо" розповідав, що потрібно робити, якщо людина раптом натрапить на кажана:

не брати тварину "голими руками", краще одягнути рукавиці;

якщо рукокрилого було помічено на шторах чи стіні, не варто намагатися його збити — аби не покалічити;

забрати домашніх улюбленців, які можуть напасти, поранити чи вбити кажана;

якщо рукокрилий літає, зачекати, доки він сяде, а тоді забрати за допомогою коробки.

