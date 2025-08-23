Сезонная миграция: в Киеве летучая мышь пропутешествовала в вагоне метро с левого берега на правый (видео)

Летучая мышь залетела в вагон метро на левом берегу Киева, встревожив пассажиров, и добралась "целой и невредимой" до правого берега, где покинула вагон. Этот случай может быть примером сезонной миграции летучих мышей в Украине, о которой предупреждают специалисты.

Related video

Млекопитающее из ряда рукокрылых проехало в киевском вагоне метро и покинуло его на Лукьяновке. Об инциденте с летучей мышью в столице рассказали местные Telegram-каналы из свидетельств очевидцев.

Летучая мышь залетела в вагон на левом берегу, облетев его над головами пассажиров. Там он пробыл до станции метро "Лукьяновская" в Шевченковском районе столицы.

После поездки пассажиры также распространили видеоролик, на котором видно, как летучая мышь на рюкзаке одной из киевлянок, которая тоже находилась в вагоне метро, выбралась из транспорта на станции "Лукьяновская". Пассажиры отметили, что она добралась до пункта назначения "целой и невредимой".

В Украине продолжается сезон миграции летучих мышей

В последнее время в Украине наблюдается увеличение количества летучих мышей на улицах и даже в помещениях людей. Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины 6 августа рассказал, что сейчас летучие мыши ищут место для своей зимовки, в связи с чем жители могут чаще наталкиваться на рукокрылых, чем обычно.

В ведомстве добавили, что обычно летучие мыши не нападают на людей. Однако такие случаи могут случаться, если рукокрылых провоцируют и они чувствуют опасность.

В Kyiv Animal Rescue Group 18 августа предупредили, что летучие мыши во время миграции могут оказываться в жилых помещениях. В связи с этим украинцев призвали закрывать свои окна на время отпусков, чтобы обезопасить и себя, и рукокрылых.

Что делать, если вы обнаружили летучую мышь

Ранее начальник спасательного отделения аварийно-спасательного отряда ГСЧС области Евгений Чернобай в эфире "Украинского радио" рассказывал, что нужно делать, если человек вдруг наткнется на летучую мышь:

не брать животное "голыми руками", лучше надеть перчатки;

если рукокрылый был замечен на шторах или стене, не стоит пытаться его сбить — чтобы не покалечить;

забрать домашних любимцев, которые могут напасть, ранить или убить летучую мышь;

если рукокрылый летает, подождать, пока он сядет, а потом забрать с помощью коробки.

Напомним, 25 июня в Daily Mail рассказали, что в Китае у летучих мышей обнаружили новые инфекции, которые могут передаваться людям.

Также в марте издание IFLScience сообщало, что ученые обнаружили самый редкий вид летучей мыши.