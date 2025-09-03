"Боже, в каком трэше мы живем": Мозговой пришлось ночевать в киевском метро (фото)

Украинский продюсер Елена Мозговая из соображений безопасности провела ночь на 3-е сентября в киевском метро. По всей Украине звучала воздушная тревога из-за российской атаки.

Кадрами, сделанными на одной из станций метро, она поделилась на своей странице в Instagram. На них можно увидеть киевлян, которые пережидают опасность в палатках и раскладных стульях.

"Киевское метро сейчас... Боже, в каком треше мы живем... Боже, в каком треше мы живем. Сил всем, здоровья и хоть немного поспать", — написала знаменитость в моменте.

Елена Мозговая показала метро во время российской атаки Фото: Instagram

Атака на Украину 3 сентября

В ночь на 3 сентября Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине суммарно 526 средств поражения. Россияне применили крылатые ракеты "Калибр", которыми стреляли ракетоносители в Черном море, авиаракеты Х-101 и дроны-камикадзе "Шахед".

Воздушные силы подтвердили, что пропустили три ракеты и 69 дронов: 72 средства поражения ударили по 14 локациям. Кроме того, зафиксировали падение обломков еще в 14 локациях, указано в отчете Воздушных сил.

