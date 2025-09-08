Премия MTV 2025: кто стал победителем и чьи хиты завоевали весь мир (фото)

В Нью-Йорке завершилась церемония MTV Video Music Awards 2025, где абсолютной триумфаторкой стала Леди Гага с четырьмя статуэтками, а престижную награду "Видео года" получила Ариана Гранде за работу "Brighter Days Ahead".

Церемония состоялась на UBS Arena в штате Нью-Йорк. Ведущей вечера стала рэперша Megan Thee Stallion, а главной триумфаторкой — Леди Гага, которая появилась на шоу непосредственно перед собственным концертом в Madison Square Garden.

Попдива завоевала самую престижную награду "Артист года", а также отметилась в технических номинациях. Ее видеоработа Abracadabra принесла победы в категориях "Лучшая режиссура" и "Лучшая художественная режиссура".

Леди Гага стала триумфаторкой вечера Фото: MTV Music Video Awards

К тому же Гага вместе с Bruno Mars получила статуэтку за "Лучшее сотрудничество" благодаря дуэтному хиту — Die With a Smile.

Лавры для Арианы Гранде

Главную награду вечера ("Видео года") получила Ариана Гранде — за клип "Brighter Days Ahead". Помимо собственной победы, певица выполнила почетную миссию, вручив легендарной Мэрайе Кэри престижную премию Michael Jackson Video Vanguard Award за выдающийся вклад в развитие музыкального видео.

Гранде также победила в категории "Лучший поп", подтвердив свой статус одной из ведущих артисток современности.

Другие победители

Сабрина Карпентер стала обладательницей двух важных наград: "Лучший альбом" за "Short n' Sweet" и "Лучший попартист". Ее видеоработа Manchild также отмечена за "Визуальные эффекты".

Корейско-американский дуэт Rosé и Bruno Mars завоевал "Песню года" с хитом "Apt.", который стал настоящим глобальным феноменом.

Церемония продемонстрировала глобальный характер современной музыкальной индустрии. Группа BLACKPINK получила "Группа года", а Lisa вместе с Doja Cat и Raye победили в категории "Лучшая K-Pop" с треком "Born Again".

В жанровых номинациях отличились: Шакира с "Soltera" ("Лучшая латина"), Coldplay за "All My Love" ("Лучший рок"), Tyla с "Push 2 Start" ("Best Afrobeats") и Мэрайя Кэри за "Type Dangerous" ("Лучший R&B").

Технические достижения и специальные награды

В технических категориях победили: Kendrick Lamar с "Not Like Us" за "Лучшую операторскую работу" и Tate McRae с "Just Keep Watching" за "Лучший монтаж".

Среди специальных наград: Busta Rhymes получил Rock the Bells Visionary Award, а Ricky Martin дали Latin Icon Award за вклад в развитие латиноамериканской музыки.

24-летний Alex Warren признан "Лучшим новым артистом", что открывает ему путь к большой карьере в музыкальной индустрии.

