Премія MTV 2025: хто став переможцем і чиї хіти завоювали весь світ (фото)

У Нью-Йорку завершилася церемонія MTV Video Music Awards 2025, де абсолютною тріумфаторкою стала Леді Гага з чотирма статуетками, а престижну нагороду "Відео року" здобула Аріана Гранде за роботу "Brighter Days Ahead".

Церемонія відбулася на UBS Arena у штаті Нью-Йорк. Ведучою вечора стала реперка Megan Thee Stallion, а головною тріумфаторкою — Леді Гага, яка з'явилася на шоу безпосередньо перед власним концертом у Madison Square Garden.

Попдіва завоювала найпрестижнішу нагороду "Артист року", а також відзначилася в технічних номінаціях. Її відеоробота Abracadabra принесла перемоги в категоріях "Найкраща режисура" та "Найкраща художня режисура".

Леді Гага стала тріумфаторкою вечора Фото: MTV Music Video Awards

До того ж Гага разом із Bruno Mars здобула статуетку за "Найкращу співпрацю" завдяки дуетному хіту — Die With a Smile.

Лаври для Аріани Гранде

Головну нагороду вечора ("Відео року") отримала Аріана Гранде — за кліп "Brighter Days Ahead". Крім власної перемоги, співачка виконала почесну місію, вручивши легендарній Мераї Кері престижну премію Michael Jackson Video Vanguard Award за визначний внесок у розвиток музичного відео.

Гранде також перемогла в категорії "Найкращий поп", підтвердивши свій статус однієї з провідних артисток сучасності.

Інші переможці

Сабріна Карпентер стала володаркою двох важливих нагород: "Найкращий альбом" за "Short n' Sweet" та "Найкращий попартист". Її відеоробота Manchild також відзначена за "Візуальні ефекти".

Корейсько-американський дует Rosé та Bruno Mars завоював "Пісню року" з хітом "Apt.", який став справжнім глобальним феноменом.

Церемонія продемонструвала глобальний характер сучасної музичної індустрії. Група BLACKPINK отримала "Група року", а Lisa разом із Doja Cat і Raye перемогли в категорії "Найкраща K-Pop" з треком "Born Again".

У жанрових номінаціях відзначилися: Шакіра з "Soltera" ("Найкраща латина"), Coldplay за "All My Love" ("Найкращий рок"), Tyla з "Push 2 Start" ("Best Afrobeats") та Мерайя Кері за "Type Dangerous" ("Найкращий R&B").

Технічні досягнення та спеціальні відзнаки

У технічних категоріях перемогли: Kendrick Lamar з "Not Like Us" за "Найкращу операторську роботу" та Tate McRae з "Just Keep Watching" за "Найкращий монтаж".

Серед спеціальних нагород: Busta Rhymes отримав Rock the Bells Visionary Award, а Ricky Martin дали Latin Icon Award за внесок у розвиток латиноамериканської музики.

24-річний Alex Warren визнаний "Найкращим новим артистом", що відкриває йому шлях до великої кар'єри в музичній індустрії.

