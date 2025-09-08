33 путешествия, которые стоит планировать за год: названы самые проблемные маршруты
Несмотря на непредсказуемость жизни, планирование путешествий заранее может стать залогом спокойствия и качественного отдыха. Эксперты советуют составлять маршруты минимум за год до путешествия, особенно когда речь идет об уникальных путешествиях, которые случаются только раз в жизни.
Казалось бы, планировать отпуск за год вперед — это слишком рано. Однако именно из-за непредсказуемости жизни и возможных форс-мажоров стоит иметь четкий план и время на подготовку. Заблаговременное составление маршрута позволяет провести необходимые исследования, подготовить все документы и предусмотреть альтернативы в случае изменений. Это особенно актуально, если речь идет о выдающихся путешествиях, которые часто бывают раз в жизни, пишет Condé Nast Traveler.
"Когда речь идет о путешествиях, которые стоит бронировать за год, важными становятся несколько факторов: доступность, сложность маршрута и особенности опыта", — отмечает Том Марчант, соучредитель туристической компании Black Tomato.
Во времена массового туризма, роста международных путешествий и изменений в визовой и туристической политике стоит заранее учитывать возможные ограничения, квоты на посещение и требования по разрешениям. Это поможет избежать стресса в будущем.
Эксперты составили список из 33 путешествий, которые лучше всего планировать заранее. Среди них — как масштабные приключения на природе, так и культурные поездки, исторические маршруты и грандиозные сезонные празднования. Абсолютно безупречного путешествия гарантировать нельзя, но благодаря советам специалистов можно максимально приблизиться к идеалу.
Путешествия, которые стоит забронировать заранее
Вот список путешествий, которые стоит бронировать за год:
1. Сафари в Кении (Masai Mara, Великая миграция)
2. Круиз по Нилу в Египте
3. Посещение Японии во время сезона сакуры
4. Обергаммергауская "Страстная драма" (Passion Play) в Баварии
5. Гонки Palio di Siena в Тоскане, Италия
6. Карнавал в Рио-де-Жанейро, Бразилия
7. Сафари в дельте Окаванго, Ботсвана
8. Поход в Мачу-Пикчу, Перу (Инкская тропа)
9. Фестиваль Наадам в Монголии
10. Треккинг к горным гориллам в Руанде
11. Островное путешествие по Raja Ampat, Индонезия
12. Круиз в Антарктиду
13. Арктический круиз из Норвегии (северное сияние, Шпицберген)
14. Камино-де-Сантьяго, Испания
15. Летнее путешествие на Фарерские острова, Дания
16. Круиз по Галапагосским островам, Эквадор
17. Круиз вдоль побережья Аляски, США
18. Путешествие в Патагонию (Чили и Аргентина)
19. Бразилия: пляжи пустыни Ленсойс-Мараньенсес
20. Путями Великого Шелкового пути (Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан)
21. Путешествие по Индии (Дели, Джайпур, Варанаси, Агра)
22. День мертвых в Оахаке, Мексика
23. Амазонское сафари (Бразилия, Перу, Боливия, Колумбия, Эквадор)
24. Восхождение на Килиманджаро, Танзания
25. Автопутешествие по Австралии (Great Ocean Drive, Bondi Beach, Большой Барьерный риф)
26. Треккинг в Доломитах, Италия
27. Путешествие легендарным поездом Orient Express (Париж — Стамбул)
28. Посещение "The Wave" (Аризона, США)
29. Наблюдение за звездами в пустынях (Сахара, Вади-Рам, ОАЭ, Оман)
30. Тур де Франс, Франция (наблюдение гонки)
31. Фестиваль Paro Tsechu в Бутане
32. Трек к базовому лагерю Эвереста, Непал
33. Формула-1: Гран-при Монако
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Британская путешественница назвала неожиданное место в Европе "самым недооцененным пляжем" и поделилась своим опытом в TikTok.
- Издание Lonely Planet поделилось 10 направлениями для путешествий осенью в Европе.
Кроме того, определены самые безопасные города Европы для посещения.