33 путешествия, которые стоит планировать за год: названы самые проблемные маршруты

Несмотря на непредсказуемость жизни, планирование путешествий заранее может стать залогом спокойствия и качественного отдыха. Эксперты советуют составлять маршруты минимум за год до путешествия, особенно когда речь идет об уникальных путешествиях, которые случаются только раз в жизни.

Related video

Казалось бы, планировать отпуск за год вперед — это слишком рано. Однако именно из-за непредсказуемости жизни и возможных форс-мажоров стоит иметь четкий план и время на подготовку. Заблаговременное составление маршрута позволяет провести необходимые исследования, подготовить все документы и предусмотреть альтернативы в случае изменений. Это особенно актуально, если речь идет о выдающихся путешествиях, которые часто бывают раз в жизни, пишет Condé Nast Traveler.

"Когда речь идет о путешествиях, которые стоит бронировать за год, важными становятся несколько факторов: доступность, сложность маршрута и особенности опыта", — отмечает Том Марчант, соучредитель туристической компании Black Tomato.

Во времена массового туризма, роста международных путешествий и изменений в визовой и туристической политике стоит заранее учитывать возможные ограничения, квоты на посещение и требования по разрешениям. Это поможет избежать стресса в будущем.

Эксперты составили список из 33 путешествий, которые лучше всего планировать заранее. Среди них — как масштабные приключения на природе, так и культурные поездки, исторические маршруты и грандиозные сезонные празднования. Абсолютно безупречного путешествия гарантировать нельзя, но благодаря советам специалистов можно максимально приблизиться к идеалу.

Путешествия, которые стоит забронировать заранее

Вот список путешествий, которые стоит бронировать за год:

1. Сафари в Кении (Masai Mara, Великая миграция)

2. Круиз по Нилу в Египте

3. Посещение Японии во время сезона сакуры

4. Обергаммергауская "Страстная драма" (Passion Play) в Баварии

5. Гонки Palio di Siena в Тоскане, Италия

6. Карнавал в Рио-де-Жанейро, Бразилия

7. Сафари в дельте Окаванго, Ботсвана

8. Поход в Мачу-Пикчу, Перу (Инкская тропа)

9. Фестиваль Наадам в Монголии

10. Треккинг к горным гориллам в Руанде

11. Островное путешествие по Raja Ampat, Индонезия

12. Круиз в Антарктиду

13. Арктический круиз из Норвегии (северное сияние, Шпицберген)

14. Камино-де-Сантьяго, Испания

15. Летнее путешествие на Фарерские острова, Дания

16. Круиз по Галапагосским островам, Эквадор

17. Круиз вдоль побережья Аляски, США

18. Путешествие в Патагонию (Чили и Аргентина)

19. Бразилия: пляжи пустыни Ленсойс-Мараньенсес

20. Путями Великого Шелкового пути (Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан)

21. Путешествие по Индии (Дели, Джайпур, Варанаси, Агра)

22. День мертвых в Оахаке, Мексика

23. Амазонское сафари (Бразилия, Перу, Боливия, Колумбия, Эквадор)

24. Восхождение на Килиманджаро, Танзания

25. Автопутешествие по Австралии (Great Ocean Drive, Bondi Beach, Большой Барьерный риф)

26. Треккинг в Доломитах, Италия

27. Путешествие легендарным поездом Orient Express (Париж — Стамбул)

28. Посещение "The Wave" (Аризона, США)

29. Наблюдение за звездами в пустынях (Сахара, Вади-Рам, ОАЭ, Оман)

30. Тур де Франс, Франция (наблюдение гонки)

31. Фестиваль Paro Tsechu в Бутане

32. Трек к базовому лагерю Эвереста, Непал

33. Формула-1: Гран-при Монако

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Британская путешественница назвала неожиданное место в Европе "самым недооцененным пляжем" и поделилась своим опытом в TikTok.

Издание Lonely Planet поделилось 10 направлениями для путешествий осенью в Европе.

Кроме того, определены самые безопасные города Европы для посещения.