33 подорожі, які варто планувати за рік: названо найпроблемніші маршрути

Попри непередбачуваність життя, планування подорожей заздалегідь може стати запорукою спокою та якісного відпочинку. Експерти радять складати маршрути мінімум за рік до мандрівки, особливо коли йдеться про унікальні подорожі, що трапляються лише раз у житті.

Related video

Здавалося б, планувати відпустку за рік наперед – це надто рано. Проте саме через непередбачуваність життя та можливі форс-мажори варто мати чіткий план і час на підготовку. Завчасне складання маршруту дозволяє провести необхідні дослідження, підготувати всі документи та передбачити альтернативи у разі змін. Це особливо актуально, якщо йдеться про визначні мандрівки, які часто бувають раз у житті, пише Condé Nast Traveler.

"Коли йдеться про подорожі, які варто бронювати за рік, важливими стають кілька факторів: доступність, складність маршруту та особливості досвіду", — зазначає Том Марчант, співзасновник туристичної компанії Black Tomato.

У часи масового туризму, зростання міжнародних подорожей та змін у візовій і туристичній політиці варто заздалегідь враховувати можливі обмеження, квоти на відвідування та вимоги щодо дозволів. Це допоможе уникнути стресу у майбутньому.

Експерти склали список із 33 подорожей, які найкраще планувати завчасно. Серед них – як масштабні пригоди на природі, так і культурні поїздки, історичні маршрути та грандіозні сезонні святкування. Абсолютно бездоганної мандрівки гарантувати не можна, але завдяки порадам спеціалістів можна максимально наблизитися до ідеалу.

Подорожі, які варто забронювати заздалегідь

Ось список подорожей, які варто бронювати за рік:

1. Сафарі в Кенії (Masai Mara, Велика міграція)

2. Круїз по Нілу в Єгипті

3. Відвідування Японії під час сезону сакури

4. Обергаммергауська "Страстна драма" (Passion Play) у Баварії

5. Перегони Palio di Siena в Тоскані, Італія

6. Карнавал у Ріо-де-Жанейро, Бразилія

7. Сафарі в дельті Окаванго, Ботсвана

8. Похід до Мачу-Пікчу, Перу (Інкська стежка)

9. Фестиваль Наадам у Монголії

10. Трекінг до гірських горил у Руанді

11. Острівна подорож по Raja Ampat, Індонезія

12. Круїз до Антарктиди

13. Арктичний круїз з Норвегії (північне сяйво, Шпіцберген)

14. Каміно-де-Сантьяго, Іспанія

15. Літня подорож на Фарерські острови, Данія

16. Круїз по Галапагоських островах, Еквадор

17. Круїз уздовж узбережжя Аляски, США

18. Подорож у Патагонію (Чилі та Аргентина)

19. Бразилія: пляжі пустелі Ленсойс-Мараньєнсес

20. Шляхами Великого Шовкового шляху (Туркменістан, Узбекистан, Киргизстан)

21. Подорож по Індії (Делі, Джайпур, Варанасі, Агра)

22. День мертвих у Оахакі, Мексика

23. Амазонське сафарі (Бразилія, Перу, Болівія, Колумбія, Еквадор)

24. Сходження на Кіліманджаро, Танзанія

25. Автоподорож Австралією (Great Ocean Drive, Bondi Beach, Великий Бар’єрний риф)

26. Трекінг у Доломітах, Італія

27. Подорож легендарним поїздом Orient Express (Париж – Стамбул)

28. Відвідування "The Wave" (Арізона, США)

29. Спостереження за зорями у пустелях (Сахара, Ваді-Рам, ОАЕ, Оман)

30. Тур де Франс, Франція (спостереження гонки)

31. Фестиваль Paro Tsechu у Бутані

32. Трек до базового табору Евересту, Непал

33. Формула-1: Гран-прі Монако

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Британська мандрівниця назвала несподіване місце у Європі "найбільш недооціненим пляжем" та поділилася своїм досвідом у TikTok.

Видання Lonely Planet поділилось 10 напрямками для подорожей восени в Європі.

Крім того, визначено найбезпечніші міста Європи для відвідування.