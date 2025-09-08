Любовник Дианы и измены Чарльза: всплыла неприятная правда о первом браке британского короля

Бывший королевский дворецкий Пол Беррелл вспомнил, как король Чарльз III бросил книгу в него и начал кричать, когда тот не захотел врать принцессе Диане. Более того, между королем Великобритании и его первой женой часто вспыхивали ссоры, которые едва не переходили в драки.

По словам Беррелла, Диана никогда не хотела развода. Несмотря на все произошедшее, он не сомневается, что "королева человеческих сердец" действительно влюбилась в тогда еще принца Чарльза. Впрочем, для Дианы это чувство не было взаимным. Об этом пишет Daily Mail.

Чарльз не любил Диану

"Диана как-то рассказала мне, что Чарльз сказал ей посреди одного из их эпических споров: "Я никогда тебя не любил. Я женился на тебе только для того, чтобы иметь детей"", — вспоминает монарший дворецкий.

Многие сотрудники дворца не имели представления, насколько плохие отношения между принцем и принцессой Уэльской: "Я не осознавал, что попал в зону боевых действий, когда оставил службу королевы в 1987 году, чтобы работать на Чарльза и Диану. Всего через шесть лет после брака Дианы с наследником престола, битва за Уэльских бушевала на глазах".

По словам Пола Беррелла, Диана была городской девушкой. Она не любила деревенские развлечения: лошадей, стрельбу, грязь и особенно охоту, которую считала варварством. Но она таким образом старалась угодить мужу.

"Я помню, как она вернулась со своей первой вечеринки сталкеров в Балморале. Она ненавидела каждое мгновение: как разрезали живот оленя, извлекали внутренности и размазывали ритуальную кровь по ее лицу. Она сделала это ради Чарльза", — рассказывает дворецкий.

Король Чарльз и принцесса Диана Фото: Getty

Диана всегда любила Чарльза, но презирала Камиллу Паркер-Боулз, "другую женщину".

"Ты видел меня в день моей свадьбы, как я шла по проходу собора Святого Павла?" — как-то сказала Диана Полу.

"Конечно, видел", — ответил он.

"Ты видел, как я смотрела из стороны в сторону. Ты же знаешь, что я делала, не так ли? Я искала Камиллу. И вот она, в день моей свадьбы. Когда я подошла к алтарю, я знала, что она всегда будет там", — говорила принцесса Диана.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день свадьбы Фото: Getty Images

Еще когда Чарльз был холостяком, он захотел собственный загородный дом. Сын Елизаветы II искал подходящее место недалеко от поместья Болехайд в Уилтшире, где жила семья Паркер-Боулз.

Рыжие волосы Гарри

Чарльз и Диана не прожили и года вместе, когда Уильям родился 21 июня 1982 года. А когда на свет появился Гарри, его отец зашел в больничную палату, заглянул в кроватку и сказал: "О, рыжие волосы".

Диана ответила: "Но Чарльз, ты же знаешь, что это ген Спенсера, у всех нас рыжие волосы".

Тот заявил: "Ну, по крайней мере, теперь у меня есть наследник и запасной сын, и я могу вернуться к Камилле".

Диана сказала Полу: "Той ночью я проплакала, пока не уснула, зная, что мой брак закончился.

Принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

Король Чарльз был зол на дворецкого

Однажды Беррелла вызвали в библиотеку на встречу с тогда еще принцем. Он прошел по тростниковому полу, который экономка должна была поливать водой раз в неделю, чтобы тот не стал слишком хрупким. Чарльз сидел за своим столом.

"Закройте за собой дверь", — сказал он строгим голосом.

"Вы разговаривали с принцессой прошлой ночью?" — продолжил Чарльз.

"Да, Ваше Королевское Высочество. Она звонила поздно в 22:00 и хотела поговорить с вами, но я не смог вас найти, потому что вас, видимо, не было".

"Почему вы сказали, что меня не было, Пол?" — резко спросил принц.

После этого Чарльз начал закипать гневом.

"Потому что вас не было, Ваше Королевское Высочество", — ответил дворецкий.

"Почему вы просто не могли сказать, что не можете меня найти?" — сказал Чарльз и начал краснеть.

"Вы просите меня врать за вас?" — спросил Пол, зная, что "почти все вокруг него врали".

Чарльз ответил: "Да, вру. Да, черт возьми, вру".

Он стукнул кулаками по столу и вел себя как капризный ребенок, крича: "Однажды я буду королем этой страны, и вы сделаете, как я говорю!"

Он поднял со стола книгу и бросил в дворецкого. "Убирайся! Убирайся!" — крикнул Чарльз.

"Я был свидетелем многих споров и драк между Чарльзом и Дианой за закрытыми дверями. Порой это было нечто большее, чем просто перепалка. Тарелки разбивались, поднимался гнев, и даже столы опрокидывались. Накрыв ужин на двоих при свечах на карточном столе, я пришел в гостиную и увидел Чарльза, сгорбленного на полу в шелковом халате, покрытого заправкой для салата, окруженного разбитым фарфором и стеклом", — вспоминает Беррелл.

Любовник принцессы Дианы

В один момент принцесса призналась своему дворецкому, что нашла любовника, поскольку ее брак распался.

"Не могли бы вы пойти сегодня днем на железнодорожную станцию Кэмбл и забрать для меня очень особенный груз?" — спросила она.

Этим особым грузом был Джеймс Хьюитт. "Диана искала любовь и нашла ее в элегантном, красивом кавалерийском офицере", — говорит Пол.

Принцесса Диана и Джеймс Хьюитт Фото: Открытые источники

Сотни посылок и писем были отправлены ему, пока он был командирован в Ирак. По словам дворецкого, любовь Джеймса была искренней.

