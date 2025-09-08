Коханець Діани та зради Чарльза: випливла неприємна правда про перший шлюб британського короля

Колишній королівський дворецький Пол Беррелл пригадав, як король Чарльз ІІІ кинув книгу в нього та почав кричати, коли той не захотів брехати принцесі Діані. Ба більше, між королем Великої Британії та його першою дружиною часто спалахували сварки, які ледь не переходили в бійки.

За словами Беррелла, Діана ніколи не хотіла розлучення. Незважаючи на все, що сталося, він не сумніваєтьсяся, що "королева людських сердець" справді закохалася в тоді ще принца Чарльза. Втім, для Діани це почуття не було взаємним. Про це пише Daily Mail.

Чарльз не кохав Діану

"Діана якось розповіла мені, що Чарльз сказав їй посеред однієї з їхніх епічних суперечок: "Я ніколи тебе не кохав. Я одружився з тобою лише для того, щоб мати дітей"", — пригадує монарший дворецький.

Багато співробітників палацу не мали уявлення, наскільки погані стосунки між принцом і принцесою Уельською: "Я не усвідомлював, що потрапив у зону бойових дій, коли залишив службу королеви в 1987 році, щоб працювати на Чарльза та Діану. Всього через шість років після шлюбу Діани зі спадкоємцем престолу, битва за Уельських вирувала на очах".

За словами Пола Беррелла, Діана була міською дівчиною. Вона не любила сільські розваги: ​​коней, стрільбу, бруд і особливо полювання, яке вважала варварством. Але вона таким чином старалася догодити чоловікові.

"Я пам'ятаю, як вона повернулася зі своєї першої вечірки сталкерів у Балморалі. Вона ненавиділа кожну мить: як розрізали живіт оленя, витягували нутрощі та розмазували ритуальну кров по її обличчю. Вона зробила це заради Чарльза", — розповідає дворецький.

Король Чарльз та принцеса Діана Фото: Getty

Діана завжди любила Чарльза, але зневажала Каміллу Паркер-Боулз, "іншу жінку".

"Ти бачив мене в день мого весілля, як я йшла по проходу собору Святого Павла?" — якось сказала Діана Полу.

"Звичайно, бачив", — відповів він.

"Ти бачив, як я дивилася з боку на бік. Ти ж знаєш, що я робила, чи не так? Я шукала Каміллу. І ось вона, в день мого весілля. Коли я підійшла до вівтаря, я знала, що вона завжди буде там", — казала принцеса Діана.

Принц Чарльз та принцеса Діана в день весілля Фото: Getty Images

Ще коли Чарльз був холостяком, він захотів власний заміський будинок. Син Єлизавети ІІ шукав підходяще місце недалеко від маєтку Болехайд у Вілтширі, де жила родина Паркер-Боулз.

Руде волосся Гаррі

Чарльз і Діана не прожили й року разом, коли Вільям народився 21 червня 1982 року. А коли на світ зʼявився Гаррі, його батько зайшов до лікарняної палати, заглянув у ліжечко і сказав: "О, руде волосся".

Діана відповіла: "Але Чарльзе, ти ж знаєш, що це ген Спенсера, у всіх нас руде волосся".

Той заявив: "Ну, принаймні, тепер у мене є спадкоємець і запасний син, і я можу повернутися до Камілли".

Діана сказала Полу: "Тієї ночі я проплакала, поки не заснула, знаючи, що мій шлюб закінчився.

Принц Чарльз та принцеса Діана із синами Фото: Getty Images

Король Чарльз був злий на дворецького

Одного разу Беррелла викликали до бібліотеки на зустріч з тоді ще принцом. Він пройшов по очеретяній підлозі, яку економка мала поливати водою раз на тиждень, щоб та не стала надто крихкою. Чарльз сидів за своїм столом.

"Зачиніть за собою двері", — сказав він суворим голосом.

"Ви розмовляли з принцесою минулої ночі?" — продовжив Чарльз.

"Так, Ваша Королівська Високосте. Вона дзвонила пізно о 22:00 і хотіла поговорити з вами, але я не зміг вас знайти, бо вас, мабуть, не було".

"Чому ви сказали, що мене не було, Поле?" — різко запитав принц.

Після цього Чарльз почав закипати гнівом.

"Тому що вас не було, Ваша Королівська Високосте", — відповів дворецький.

"Чому ви просто не могли сказати, що не можете мене знайти?" — сказав Чарльз і почав червоніти.

"Ви просите мене брехати за вас?" — спитав Пол, знаючи, що "майже всі навколо нього брехали".

Чарльз відповів: "Так, брешу. Так, чорт забирай, брешу".

Він стукнув кулаками по столу і поводився як вередлива дитина, кричачи: "Одного дня я буду королем цієї країни, і ви зробите, як я кажу!"

Він підняв зі столу книгу і кинув у дворецького. "Забирайся! Забирайся!" — крикнув Чарльз.

"Я був свідком багатьох суперечок та бійок між Чарльзом та Діаною за зачиненими дверима. Часом це було щось більше, ніж просто перепалка. Тарілки розбивалися, піднімався гнів, і навіть столи перекидалися. Накривши вечерю на двох при свічках на картковому столі, я прийшов до вітальні та побачив Чарльза, згорбленого на підлозі в шовковому халаті, вкритого заправкою для салату, оточеного розбитим порцеляною та склом", — пригадує Беррелл.

Коханець принцеси Діани

В один момент принцеса зізналася своєму дворецькому, що знайшла коханця, оскільки її шлюб розпався.

"Чи не могли б ви піти сьогодні вдень на залізничну станцію Кембл і забрати для мене дуже особливий вантаж?" — запитала вона.

Цим особливим вантажем був Джеймс Г'юїтт. "Діана шукала кохання і знайшла його в елегантному, красивому кавалерійському офіцері", — каже Пол.

Принцеса Діана та Джеймс Г'юїтт Фото: Відкриті джерела

Сотні посилок і листів були відправлені йому, поки він був відряджений в Ірак. За словами дворецького, кохання Джеймса було щирим.

