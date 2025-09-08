Не общались 40 лет: актер Алексей Вертинский впервые рассказал об отношениях с сыном

Известный украинский актер Алексей Вертинский впервые откровенно рассказал, почему в течение четырех десятилетий не общался с сыном Антоном. Причиной разрыва стали сложные отношения с бывшей женой и напряженность в семье, которая повлияла на жизнь всей семьи.

Алексей Вертинский в интервью журналистке Алине Доротюк признался, что более 40 лет практически не имел связи со своим сыном Антоном.

Отношения Вертинского с сыном

По словам артиста, его брак с бывшей женой Ольгой разрушили личные амбиции обоих. Женщина не хотела оставаться дома с ребенком и мечтала о сцене, тогда как сам актер большую часть времени отдавал театру, обеспечивая семью. В итоге пара развелась, а Ольга фактически ограничила общение отца с сыном. Она даже сменила фамилию мальчика: в школу Антон пошел уже не как Вертинский, а под фамилией Ровицкий.

Только два года назад сын неожиданно позвонил отцу. Их первый после длительной паузы разговор длился целый час. В конце Антон предложил остаться друзьями, но Вертинский ответил, что не верит в настоящую дружбу.

Сейчас дочь актера Ксения поддерживает отношения с братом. Сам Алексей Вертинский нечасто контактирует с Антоном, однако помнит о его дне рождения, а сын, со своей стороны, готов помочь семье в сложных ситуациях.

