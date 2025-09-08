Не спілкувались 40 років: актор Олексій Вертинський вперше розповів про стосунки з сином

Відомий український актор Олексій Вертинський вперше відверто розповів, чому протягом чотирьох десятиліть не спілкувався із сином Антоном. Причиною розриву стали складні стосунки з колишньою дружиною та напруженість у сім’ї, яка вплинула на життя всієї родини.

Олексій Вертинський в інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк зізнався, що понад 40 років практично не мав зв’язку зі своїм сином Антоном.

Стосунки Вертинського із сином

За словами артиста, його шлюб із колишньою дружиною Ольгою зруйнували особисті амбіції обох. Жінка не хотіла залишатися вдома з дитиною й мріяла про сцену, тоді як сам актор більшість часу віддавав театру, забезпечуючи сім’ю. У підсумку пара розлучилася, а Ольга фактично обмежила спілкування батька із сином. Вона навіть змінила прізвище хлопчика: у школу Антон пішов уже не як Вертинський, а під прізвищем Ровіцький.

Лише два роки тому син несподівано зателефонував батькові. Їхня перша після тривалої паузи розмова тривала цілу годину. Наприкінці Антон запропонував залишитися друзями, але Вертинський відповів, що не вірить у справжню дружбу.

Нині донька актора Ксенія підтримує стосунки з братом. Сам Олексій Вертинський нечасто контактує з Антоном, проте пам’ятає про його день народження, а син, зі свого боку, готовий допомогти родині у складних ситуаціях.

