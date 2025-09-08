"Я не знал, что это": Алексей Вертинский пережил серьезные проблемы со здоровьем
Алексей Вертинский откровенно поделился историей о проблемах со здоровьем. Он пережил инфаркт в начале полномасштабной войны и перенес операцию на сердце, во время которой врачи установили ему два стента.
Украинский актер Алексей Вертинский рассказал, что несколько лет назад перенес серьезные проблемы с сердцем. По его словам, инфаркт произошел после спектакля, когда он почувствовал сильное недомогание, но не понял, что именно происходит. Этим он поделился в интервью журналистке Алине Доротюк.
"У меня был инфаркт. Я отыграл спектакль, и мне что-то так плохо стало. А я не знал, что это. Это было начало войны. Я выпил "Нимесил" и заснул. А утром я не мог встать. Дочь отвезла меня в больницу, мне поставили два стента. А я не знал, что инфаркт выглядит вот так", — поделился артист.
Кто такой Алексей Вертинский
Алексей Вертинский — известный украинский актер театра и кино, народный артист Украины. Несмотря на многочисленные достижения, он признается, что не любит, когда его называют "легендарным", хотя именно так его характеризуют поклонники и коллеги.
За годы творческой карьеры Вертинский сыграл десятки ярких ролей на театральной сцене и в кинематографе. Он работал в Сумском областном академическом театре драмы и музыкальной комедии имени Щепкина, Киевском академическом Молодом театре, Театре "Актер" и других известных коллективах.
В кино и сериалах актер также оставил заметный след. Среди его работ — "Свадебная ночь", "Сказка старого мельника", "Свингеры 2", "Слуга народа" и многие другие проекты.
