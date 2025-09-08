"Я не знав, що це": Олексій Вертинський пережив серйозні проблеми зі здоров'ям

Олексій Вертинський відверто поділився історією про проблеми зі здоров’ям. Він пережив інфаркт на початку повномасштабної війни та переніс операцію на серці, під час якої лікарі встановили йому два стенти.

Український актор Олексій Вертинський розповів, що кілька років тому переніс серйозні проблеми з серцем. За його словами, інфаркт стався після вистави, коли він відчув сильне нездужання, але не зрозумів, що саме відбувається. Цим він поділився в інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк.

"У мене був інфаркт. Я відіграв виставу, і мені щось так погано стало. А я не знав, що це. Це був початок війни. Я випив "Німесил" і заснув. А зранку я не міг встати. Дочка відвезла мене у лікарню, мені поставили два стенти. А я не знав, що інфаркт виглядає ось так", — поділився артист.

Хто такий Олексій Вертинський

Олексій Вертинський — відомий український актор театру та кіно, народний артист України. Попри численні досягнення, він зізнається, що не любить, коли його називають "легендарним", хоча саме так його характеризують шанувальники та колеги.

За роки творчої кар’єри Вертинський зіграв десятки яскравих ролей на театральній сцені та у кінематографі. Він працював у Сумському обласному академічному театрі драми та музичної комедії імені Щепкіна, Київському академічному Молодому театрі, Театрі "Актор" та інших відомих колективах.

У кіно та серіалах актор також залишив помітний слід. Серед його робіт — "Весільна ніч", "Казка старого мельника", "Свінгери 2", "Слуга народу" та багато інших проєктів.

