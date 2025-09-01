"Не забувайте про сонцезахисний крем": у відомого шеф-кухаря рак шкіри (фото)

Всесвітньо відомий британський кулінар Гордон Рамзі розповів про боротьбу з онкологічним захворюванням. 58-річний шеф-кухар переніс операцію з видалення злоякісного новоутворення на шкірі, після чого звернувся до шанувальників.

Зірка міжнародних кулінарних проєктів розповів про свій стан в соціальних мережах, показавши фотографії одразу після хірургічного втручання. Він не приховує деталі операції, продемонструвавши з властивим йому гумором шов під вухом.

"Дуже вдячний неймовірній команді The Skin Associates за їхню швидку роботу з видалення цієї базальноклітинної карциноми, дякую! Клянуся, це не підтяжка! Інакше я б вимагав повернути гроші" — пожартував телеведучий, спростовуючи чутки про косметичні процедури.

Заклик до шанувальників

Водночас Рамзі не забув нагадати про важливість профілактики онкологічних захворювань шкіри.

58-річний шеф-кухар переніс операцію з видалення злоякісного новоутворення на шкірі Фото: Instagram

"Будь ласка, не забувайте про сонцезахисний крем на вихідних", — закликав він своїх численних підписників.

Базальноклітинна карцинома — найпоширеніший тип раку шкіри, який зазвичай розвивається через надмірне ультрафіолетове опромінення. При своєчасному виявленні це захворювання успішно лікується хірургічним шляхом.

Гордон не приховує деталі операції Фото: Instagram

Кар'єра Гордона Рамзі

Гордон Рамзі здобув міжнародне визнання завдяки культовим телешоу "Пекельна кухня" та "Кошмари на кухні". Його кулінарна імперія налічує заклади в різних куточках світу, які регулярно отримують престижні зірки Мішлен (сумарно — 16). Кулінар одружений з Таною Хатчесон. Подружжя виховує шестеро дітей: троє синів та три доньки.

