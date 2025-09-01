"Не забувайте про сонцезахисний крем": у відомого шеф-кухаря рак шкіри (фото)
Всесвітньо відомий британський кулінар Гордон Рамзі розповів про боротьбу з онкологічним захворюванням. 58-річний шеф-кухар переніс операцію з видалення злоякісного новоутворення на шкірі, після чого звернувся до шанувальників.
Зірка міжнародних кулінарних проєктів розповів про свій стан в соціальних мережах, показавши фотографії одразу після хірургічного втручання. Він не приховує деталі операції, продемонструвавши з властивим йому гумором шов під вухом.
"Дуже вдячний неймовірній команді The Skin Associates за їхню швидку роботу з видалення цієї базальноклітинної карциноми, дякую! Клянуся, це не підтяжка! Інакше я б вимагав повернути гроші" — пожартував телеведучий, спростовуючи чутки про косметичні процедури.
Заклик до шанувальників
Водночас Рамзі не забув нагадати про важливість профілактики онкологічних захворювань шкіри.
"Будь ласка, не забувайте про сонцезахисний крем на вихідних", — закликав він своїх численних підписників.
Базальноклітинна карцинома — найпоширеніший тип раку шкіри, який зазвичай розвивається через надмірне ультрафіолетове опромінення. При своєчасному виявленні це захворювання успішно лікується хірургічним шляхом.
Кар'єра Гордона Рамзі
Гордон Рамзі здобув міжнародне визнання завдяки культовим телешоу "Пекельна кухня" та "Кошмари на кухні". Його кулінарна імперія налічує заклади в різних куточках світу, які регулярно отримують престижні зірки Мішлен (сумарно — 16). Кулінар одружений з Таною Хатчесон. Подружжя виховує шестеро дітей: троє синів та три доньки.
