"Не забывайте солнцезащитный крем": у известного шеф-повара рак кожи (фото)

Всемирно известный британский кулинар Гордон Рамзи рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. 58-летний шеф-повар перенес операцию по удалению злокачественного новообразования на коже, после чего обратился к поклонникам.

Звезда международных кулинарных проектов рассказал о своем состоянии в социальных сетях, показав фотографии сразу после хирургического вмешательства. Он не скрывает детали операции, продемонстрировав со свойственным ему юмором шов под ухом.

"Очень благодарен невероятной команде The Skin Associates за их быструю работу по удалению этой базальноклеточной карциномы, спасибо! Клянусь, это не подтяжка! Иначе я бы требовал вернуть деньги" — пошутил телеведущий, опровергая слухи о косметических процедурах.

Призыв к поклонникам

В то же время Рамзи не забыл напомнить о важности профилактики онкологических заболеваний кожи.

58-летний шеф-повар перенес операцию по удалению злокачественного новообразования на коже Фото: Instagram

"Пожалуйста, не забывайте солнцезащитный крем на выходных", — призвал он своих многочисленных подписчиков.

Базальноклеточная карцинома — самый распространенный тип рака кожи, который обычно развивается из-за чрезмерного ультрафиолетового облучения. При своевременном выявлении это заболевание успешно лечится хирургическим путем.

Гордон не скрывает детали операции Фото: Instagram

Карьера Гордона Рамзи

Гордон Рамзи получил международное признание благодаря культовым телешоу "Адская кухня" и "Кошмары на кухне". Его кулинарная империя насчитывает заведения в разных уголках мира, которые регулярно получают престижные звезды Мишлен (суммарно — 16). Кулинар женат на Тане Хатчесон. Супруги воспитывают шестерых детей: трое сыновей и три дочери.

