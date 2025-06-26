"Осталось жить 18 месяцев": 7 жизненных советов от человека, который пережил онкологию

Джонатан Глак, писатель и редактор, чьи работы публиковались в The New York Times и The Washington Post, в 38 лет узнал, что у него онкология.

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"Я стремился к многообещающей карьере в журналистике, был женат на любимой женщине и впервые стал отцом 7-месячной дочери. Мне поставили диагноз неизлечимой формы рака крови, которая называется множественной миеломой, и сказали, что мне осталось жить 18 месяцев", — рассказывает он CNBC.

Благодаря революционным методам лечения болезни ему удалось побороть онкологию.

"Рак — это то, чего я бы не пожелал никому, но в то же время почти смерть научила меня некоторым тяжелым, но ценным урокам о том, как жить счастливой, содержательной и жизнью без сожалений", — говорит Глак.

1. Если вы не наслаждаетесь своей жизнью, какой смысл жить?

Один вопрос, который мужчине часто задают с тех пор, как он заболел, это то, изменил ли он свой образ питания и физических упражнений. Джонатан старается лучше заботиться о себе, чем до того, как ему поставили диагноз, но лишь в определенной степени.

"Я не ем сильно обработанную пищу так часто, как раньше, и стараюсь как можно чаще ходить в спортзал. Но я все еще пользуюсь мобильным телефоном, стою перед микроволновой печью, а иногда ем слишком много или не встаю с дивана несколько дней подряд", — признается журналист.

2. Вы можете справиться с большим, чем думаете

С момента установления диагноза Глак прошел четыре курса лучевой терапии. У него было многочисленные эпизоды сильной боли в костях, изнурительные желудочно-кишечные проблемы, хроническая бессонница и рецидивы инфекций.

"Если учесть поражения на моем черепе и потерю чувствительности в ногах, рак буквально поразил меня с головы до ног. Когда мне впервые поставили диагноз, я не думал, что смогу справиться с таким сложным испытанием. Пережив его, я знаю, что смогу", — считает Джонатан.

3. Люди, по крайней мере большинство, хорошие

Это особенно касается врачей и медсестер. Врачи принимали Глака в свободное время по субботам и отвечали на звонки в 2 часа ночи. Медсестры держали мужчину за руки во время эпизодов сильной тошноты и рвоты.

Медики рисковали своей жизнью, чтобы сохранить его и миллионы других онкобольных во время эпидемии COVID-19.

"Они, просто говоря, герои", — говорит журналист.

Фото иллюстративное Фото: pexels.com

4. Если есть что-то, что вы хотите сделать, сделайте это сейчас

Прекрастинация это противоположность прокрастинации. Вместо того, чтобы быть неспособным делать вещи заранее, вы имеете навязчивое стремление сделать их как можно быстрее.

С момента постановки диагноза Глак стал преданным предкрастинатором.

"Вы никогда не знаете, сколько у вас времени. Если что-то важное для вас, не ждите. Берите свое!" — призывает он.

5. За хорошие отношения стоит бороться, даже если они некоторое время портятся

Некоторые скажут вам, что рак либо разрушает отношения, либо сближает пары. Для Глака и его жены Диди это произошло с двух сторон.

"Стресс от моей болезни, на меня как пациента, и на нее как сиделку и потенциальную мать-одиночку, создал ледяную бурю между нами", — вспоминает мужчина.

В конце концов, рак заставил супругов столкнуться со своими проблемами и сделать все возможное, чтобы их решить. Это был долгий, трудный и изнурительный процесс. Он включал годы индивидуальной и парной терапии, которая так же часто возвращалась назад, как и прогрессировала. Но в конце концов, это сблизило Глака с его женой.

6. Если вы знаете кого-то больного, помогите ему

Вскоре после того, как журналисту поставили диагноз, несколько человек рассказали ему истории о друзьях, которые болели множественной миеломой и умерли. Одна подруга сказала, что понимает, через что тот проходит, а потом рассказала о страхе перед раком кожи, который оказался лишь тревогой. Многие люди говорили, что "знали", что с Глаком все будет хорошо.

Простое выражение тепла или сочувствия было лучшим ответом.

"Мой лучший друг детства прислал мне письмо. Ближе к концу он написал: "Ты мой самый давний друг". Я не знаю, почему это имело такую силу, но впервые с тех пор, как я узнала, что у меня рак, я расплакалась", — вспоминает Джонатан.

7. Практикуйте принятие

"Пожалуй, самый большой урок, который я усвоил, болея, — это принимать все, что подбрасывает мне жизнь", — говорит Глак.

Иногда карты выпадают на твою сторону, иногда нет. Иногда ты болеешь, иногда ты здоров. Контроль над тем, что можно контролировать, и принятие того, что нет.

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