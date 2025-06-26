"Залишилося жити 18 місяців": 7 життєвих порад від людини, яка пережила онкологію

Джонатан Глак, письменник і редактор, чиї роботи публікувалися в The New York Times та The Washington Post, у 38 років дізнався, що в нього онкологія.

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"Я прагнув багатообіцяючої кар'єри в журналістиці, був одружений з коханою жінкою і вперше став батьком 7-місячної доньки. Мені поставили діагноз невиліковної форми раку крові, яка називається множинною мієломою, і сказали, що мені залишилося жити 18 місяців", — розповідає він CNBC.

Завдяки революційним методам лікування хвороби йому вдалося побороти онкологію.

"Рак – це те, чого я б не побажав нікому, але водночас майже смерть навчила мене деяким важким, але цінним урокам про те, як жити щасливим, змістовним і життям без жалю", — каже Глак.

1. Якщо ви не насолоджуєтеся своїм життям, який сенс жити?

Одне питання, яке чоловіку часто ставлять з тих пір, як він захворів, це те, чи змінив він свій спосіб харчування та фізичних вправ. Джонатан намагається краще піклуватися про себе, ніж до того, як йому поставили діагноз, але лише певною мірою.

"Я не їм сильно оброблену їжу так часто, як раніше, і намагаюся якомога частіше ходити в спортзал. Але я все ще користуюся мобільним телефоном, стою перед мікрохвильовою піччю, а іноді їм забагато або не встаю з дивана кілька днів поспіль", — зізнається журналіст.

2. Ви можете впоратися з більшим, ніж думаєте

З моменту встановлення діагнозу Глак пройшов чотири курси променевої терапії. У нього було численні епізоди сильного болю в кістках, виснажливі шлунково-кишкові проблеми, хронічне безсоння та рецидиви інфекцій.

"Якщо врахувати ураження на моєму черепі та втрату чутливості в ногах, рак буквально вразив мене з голови до ніг. Коли мені вперше поставили діагноз, я не думав, що зможу впоратися з таким складним випробуванням. Переживши його, я знаю, що зможу", — вважає Джонатан.

3. Люди, принаймні більшість, хороші

Це особливо стосується лікарів та медсестер. Лікарі приймали Глака у вільний час по суботах і відповідали на дзвінки о 2-й годині ночі. Медсестри тримали чоловіка за руки під час епізодів сильної нудоти та блювоти.

Медики ризикували своїм життям, щоб зберегти його та мільйони інших онкохворих під час епідемії COVID-19.

"Вони, просто кажучи, герої", — каже журналіст.

Фото ілюстративне Фото: pexels.com

4. Якщо є щось, що ви хочете зробити, зробіть це зараз

Прекрастинація це протилежність прокрастинації. Замість того, щоб бути нездатним робити речі заздалегідь, ви маєте нав'язливе прагнення зробити їх якомога швидше.

З моменту постановки діагнозу Глак став відданим передкрастинатором.

"Ви ніколи не знаєте, скільки у вас часу. Якщо щось важливе для вас, не чекайте. Беріть своє!" — закликає він.

5. За добрі стосунки варто боротися, навіть якщо вони деякий час псуються

Дехто скаже вам, що рак або руйнує стосунки, або зближує пари. Для Глака та його дружини Діді це сталося з двох сторін.

"Стрес від моєї хвороби, на мене як пацієнта, і на неї як доглядальницю та потенційну матір-одиначку, створив крижану бурю між нами", — пригадує чоловік.

Зрештою, рак змусив подружжя зіткнутися зі своїми проблемами та зробити все можливе, щоб їх вирішити. Це був довгий, важкий та виснажливий процес. Він включав роки індивідуальної та парної терапії, яка так само часто поверталася назад, як і прогресувала. Але зрештою, це зблизило Глака з його дружиною.

6. Якщо ви знаєте когось хворого, допоможіть йому

Невдовзі після того, як журналісту поставили діагноз, кілька людей розповіли йому історії про друзів, які хворіли на множинну мієлому та померли. Одна подруга сказала, що розуміє, через що той проходить, а потім розповіла про страх перед раком шкіри, який виявився лише тривогою. Багато людей казали, що "знали", що з Глаком усе буде гаразд.

Просте вираження тепла чи співчуття був найкращою відповіддю.

"Мій найкращий друг дитинства надіслав мені листа. Ближче до кінця він написав: "Ти мій найдавніший друг". Я не знаю, чому це мало таку силу, але вперше відтоді, як я дізналася, що в мене рак, я розплакалася", — пригадує Джонатан.

7. Практикуйте прийняття

"Мабуть, найбільший урок, який я засвоїв, хворіючи, — це приймати все, що підкидає мені життя", — каже Глак.

Іноді карти випадають на твій бік, іноді ні. Іноді ти хворієш, іноді ти здоровий. Контроль над тим, що можна контролювати, і прийняття того, що ні.

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