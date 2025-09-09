Сыграть с Прилучным: "главной ведьме страны" предложили сняться в российском сериале

Марию Тихую пытались убедить в том, что она должна принять участие в отборе на съемки российского сериала. Бывшая участница "Битвы экстрасенсов" откровенно удивилась предложению и рассказала это своим подписчикам.

Related video

Украинской блогерше и медийной личности Марии Тихой, которую называют "главной ведьмой страны", поступило предложение принять участие в съемках российского сериала "Жизнь по вызову". Об этом она сообщила в своих Instagram-сторис.

Мария показала переписку, где ее пытались убедить пройти кастинг и сниматься в проекте, якобы продакшн которого базируется в Дубае.

"Вам не помешает новая аудитория, да и поработать в рейтинговом проекте — это всегда плюс", — убеждали блогера.

Тиха иронично отреагировала на такое предложение, написав, что это "хорошая попытка от шейхов".

Тихая получила предложение сняться в российском сериале Фото: Instagram Тихая получила предложение сняться в российском сериале Фото: Instagram

Отметим, что сериал "Жизнь по вызову" снимается с участием актера Павла Прилучного, который публично поддержал российское вторжение в Украину.

Кто такая Мария Тихая

Тихая прославилась после "Битвы экстрасенсов". Она позиционирует себя как потомственная ведьма, которая работает с энергиями мертвых и духами. Она проводит ритуалы, которые якобы позволяют ей влиять на судьбы людей, и зарабатывает на этом тысячи долларов в месяц.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, украинцы обвинили сериал "Венздей" в пропаганде российской культуры.