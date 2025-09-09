Зіграти з Прилучним: "головній відьмі країни" запропонували знятися у російському серіалі

Марію Тиху намагались переконати в тому, що вона має взяти участь у відборі на зйомки російського серіалу. Колишня учасниця "Битви екстрасенсів" відверто здивувалась пропозиції і розповіла це своїм підписникам.

Українській блогерці та медійній особистості Марії Тихій, яку називають "головною відьмою країни", надійшла пропозиція взяти участь у зйомках російського серіалу "Життя за викликом". Про це вона повідомила у своїх Instagram-сторіс.

Марія показала листування, де її намагалися переконати пройти кастинг та зніматися у проєкті, нібито продакшн якого базується в Дубаї.

"Вам не завадить нова аудиторія, та й попрацювати в рейтинговому проєкті — це завжди плюс", — переконували блогерку.

Тиха іронічно відреагувала на таку пропозицію, написавши, що це "хороша спроба від шейхів".

Зазначимо, що серіал "Життя за викликом" знімається за участю актора Павла Прилучного, який публічно підтримав російське вторгнення в Україну.

Хто така Марія Тиха

Тиха прославилась після "Битви екстрасенсів". Вона позиціює себе як спадкова відьма, яка працює з енергіями мертвих та духами. Вона проводить ритуали, які нібито дозволяють їй впливати на долі людей, і заробляє з цього тисячі доларів на місяць.

