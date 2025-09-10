"Разочарование": участница "Евровидения-2025" спела на русском языке (видео)

Участница "Евровидения-2025" от Греции Klavdia (полное имя — Клавдия Пападопулу) выложила в сети кавер на российскую песню. Видео вызвало противоречивые реакции: одни комментаторы осудили певицу за язык страны-агрессора, другие хвалили ее талант и удивлялись произношению.

Певица 9 сентября опубликовала на своем канале в TikTok видео с кавером на песню российского исполнителя JONY "Камин". Некоторые из комментаторов осудили певицу за то, что она поет российские песни, пока РФ убивает людей в Украине.

"Разочарование... В то самое время, когда ты поешь на русском, Россия убивает украинцев", — написал один из пользователей на греческом языке.

Также под роликом оставили разочарованные комментарии украинцы.

В комментариях напомнили Klavdia, что Россия продолжает убивать украинцев Фото: скриншот

При этом немалая часть комментаторов удивлялись, что Клавдия знает русский, хвалили ее за произношение и осуждали тех, кого возмутил кавер.

"Какая серьезная проблема у тех, кто ненавидит девушку за то, что она необычайно красиво спела русскую песню. Идите и посмотрите на себя", — написал еще один пользователь на греческом.

Также под видео можно найти много восторженных русскоязычных комментариев.

Под кавером Klavdia на русском языке немало одобрительных комментариев Фото: скриншот

Klavdia с "Евровидения 2025" ответила украинцам

Греческая певица ответила на обращение украинского Telegram-канала "ДОМ ЕВРОБАЧЕННЯ" относительно российской песни.

"Если я смотрю турецкие сериалы, то значит ли это, что я поддерживаю турок, которые убивали моих предков?" — передал админ слова Klavdia.

Klavdia на "Евровидении 2025"

Клавдия Пападопулу родилась 18 августа 2002 года в Аспропиргосе, западном пригороде Афин. Ее предки были понтийскими греками — это этническая группа из северо-восточной Анатолии (современная Турция). С 15 лет Клавдия участвовала в греческих талант-шоу, где работала в команде победительницы "Евровидения-2005" Елены Папаризу.

В 2025 году Клавдия победила в конкурсе Ethnikós Telikós, национальном отборе Греции, и получила возможность представить свою страну на сцене "Евровидения" в швейцарском Базеле. Представительница Греции выступала с композицией Asteromata, вышла в финал и заняла 6 место.

Выступление Klavdia в финале "Евровидения 2025".

Напомним, на"Евровидении-2025" победу одержал представитель Австрии JJ с поп-оперной балладой Wasted Love. Украинцы Ziferblat с песней Bird of Pray заняли девятое место.

3 сентября в Украине стартовал нацотбор на Евровидение-2026. Заявки от артистов будут приниматься до 27 октября, а музыкальным продюсером отбора стала победительница "Евровидения-2016" Джамала.