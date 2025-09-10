"Розчарування": учасниця "Євробачення-2025" заспівала російською мовою (відео)
Учасниця "Євробачення-2025" від Греції Klavdia (повне ім'я — Клавдія Пападопулу) виклала в мережі кавер на російську пісню. Відео викликало суперечливі реакції: одні коментатори засудили співачку за мову країни-агресорки, інші хвалили її талант і дивувалися вимові.
Співачка 9 вересня опублікувала на своєму каналі в TikTok відео з кавером на пісню російського виконавця JONY "Камін". Деякі з коментаторів засудили співачку за те, що вона співає російські пісні, поки РФ вбиває людей в Україні.
"Розчарування… У той самий час, коли ти співаєш російською, Росія вбиває українців", — написав один із користувачів грецькою мовою.
Також під роликом залишили розчаровані коментарі українці.
При цьому чимала частина коментаторів дивувалися, що Клавдія знає російську, хвалили її за вимову та засуджували тих, кого обурив кавер.
"Яка серйозна проблема у тих, хто ненавидить дівчину за те, що вона надзвичайно красиво заспівала російську пісню. Ідіть і подивіться на себе", — написав іще один користувач грецькою.
Також під відео можна знайти багато захоплених російськомовних коментарів.
Klavdia з "Євробачення 2025" відповіла українцям
Грецька співачка відповіла на звернення українського Telegram-каналу "ДІМ ЄВРОБАЧЕННЯ" щодо російської пісні.
"Якщо я дивлюсь турецькі серіали, то чи означає це, що я підтримую турків, які вбивали моїх предків?" — передав адмін слова Klavdia.
Klavdia на "Євробаченні 2025"
Клавдія Пападопулу народилася 18 серпня 2002 року в Аспропіргосі, західному передмісті Афін. Її пращури були понтійськими греками — це етнічна група з північно-східної Анатолії (сучасна Туреччина). З 15 років Клавдія брала участь у грецьких талант-шоу, де працювала в команді переможниці "Євробачення-2005" Єлени Папарізу.
У 2025 році Клавдія перемогла в конкурсі Ethnikós Telikós, національному відборі Греції, й отримала можливість представити свою країну на сцені "Євробачення" у швейцарському Базелі. Представниця Греції виступала з композицією Asteromata, вийшла у фінал та посіла 6 місце.
Нагадаємо, на "Євробаченні-2025" перемогу здобув представник Австрії JJ з поп-оперною баладою Wasted Love. Українці Ziferblat з піснею Bird of Pray посіли дев'яте місце.
3 вересня в Україні стартував нацвідбір на Євробачення-2026. Заявки від артистів прийматимуться до 27 жовтня, а музичною продюсеркою відбору стала переможниця "Євробачення-2016" Джамала.