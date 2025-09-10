"Розчарування": учасниця "Євробачення-2025" заспівала російською мовою (відео)

Учасниця "Євробачення-2025" від Греції Klavdia (повне ім'я — Клавдія Пападопулу) виклала в мережі кавер на російську пісню. Відео викликало суперечливі реакції: одні коментатори засудили співачку за мову країни-агресорки, інші хвалили її талант і дивувалися вимові.

Related video

Співачка 9 вересня опублікувала на своєму каналі в TikTok відео з кавером на пісню російського виконавця JONY "Камін". Деякі з коментаторів засудили співачку за те, що вона співає російські пісні, поки РФ вбиває людей в Україні.

"Розчарування… У той самий час, коли ти співаєш російською, Росія вбиває українців", — написав один із користувачів грецькою мовою.

Також під роликом залишили розчаровані коментарі українці.

В коментарях нагадали Klavdia, що Росія продовжує вбивати українців Фото: скриншот

При цьому чимала частина коментаторів дивувалися, що Клавдія знає російську, хвалили її за вимову та засуджували тих, кого обурив кавер.

"Яка серйозна проблема у тих, хто ненавидить дівчину за те, що вона надзвичайно красиво заспівала російську пісню. Ідіть і подивіться на себе", — написав іще один користувач грецькою.

Також під відео можна знайти багато захоплених російськомовних коментарів.

Під кавером Klavdia російською мовою чимало схвальних коментарів Фото: скриншот

Klavdia з "Євробачення 2025" відповіла українцям

Грецька співачка відповіла на звернення українського Telegram-каналу "ДІМ ЄВРОБАЧЕННЯ" щодо російської пісні.

"Якщо я дивлюсь турецькі серіали, то чи означає це, що я підтримую турків, які вбивали моїх предків?" — передав адмін слова Klavdia.

Klavdia на "Євробаченні 2025"

Клавдія Пападопулу народилася 18 серпня 2002 року в Аспропіргосі, західному передмісті Афін. Її пращури були понтійськими греками — це етнічна група з північно-східної Анатолії (сучасна Туреччина). З 15 років Клавдія брала участь у грецьких талант-шоу, де працювала в команді переможниці "Євробачення-2005" Єлени Папарізу.

У 2025 році Клавдія перемогла в конкурсі Ethnikós Telikós, національному відборі Греції, й отримала можливість представити свою країну на сцені "Євробачення" у швейцарському Базелі. Представниця Греції виступала з композицією Asteromata, вийшла у фінал та посіла 6 місце.

Виступ Klavdia у фіналі "Євробачення 2025".

Нагадаємо, на "Євробаченні-2025" перемогу здобув представник Австрії JJ з поп-оперною баладою Wasted Love. Українці Ziferblat з піснею Bird of Pray посіли дев'яте місце.

3 вересня в Україні стартував нацвідбір на Євробачення-2026. Заявки від артистів прийматимуться до 27 жовтня, а музичною продюсеркою відбору стала переможниця "Євробачення-2016" Джамала.