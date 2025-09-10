Умер 18-летний кот Мару: он стал мировым рекордсменом благодаря своему таланту (фото)

Японский кот Мару, который завоевал сердца миллионов людей по всему миру, умер в возрасте 18 лет. Пушистик прославился уникальной способностью втискиваться в самые маленькие коробки и контейнеры.

Мару когда-то стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса за наибольшее количество просмотров видео с животными на YouTube. Первые ролики набирали немного просмотров, но девятый клип с Мару, который прыгал в маленькие картонные коробки, неожиданно стал вирусным.

"Владелец сначала был удивлен и напуган вниманием, которое получал Мару, но потом успокоился благодаря преимущественно положительным комментариям. Хозяин объясняет этот успех способностью кота помещаться в маленькие картонные коробки и его любовью к качелям в гостиной. Кроме того, он очень милый", — добавил Каору Ишикава, представитель Книги рекордов Гиннесса.

В своем последнем сообщении владельцы Мару написали, что кот "отправился в рай" после болезни.

"Мару в последнее время чувствовал себя плохо и потерял аппетит. Мы отвезли его в ветеринарную больницу, где после обследований обнаружили опухоль", — сообщили они.

У кота диагностировали аденокарциному легких — распространенный тип рака легких, после чего его состояние быстро ухудшилось.

Поклонники со всего мира выразили свои соболезнования. "Он принес много счастья стольким людям по всему миру, и я уверен, что еще больше всего — своему владельцу. Покойся с миром", — написал один из комментаторов.

Другой фанат признался: "Кажется сумасшедшим, что новость о коте, которого я никогда не видел, заставляет меня плакать";

"Это мой первый комментарий на YouTube. Он был моим любимым котом. Я не могу перестать плакать. Спасибо, Мару", — высказался следующий;

"Покойся с миром, Мару. Ты вечно будешь звездой", — добавил еще один пользователь.

