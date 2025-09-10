Помер 18-річний кіт Мару: він став світовим рекордсменом завдяки своєму талантові (фото)

Японський кіт Мару, який завоював серця мільйонів людей по всьому світу, помер у віці 18 років. Пухнастик прославився унікальною здатністю втискатися в найменші коробки та контейнери.

Related video

Мару колись став рекордсменом Книги рекордів Гіннесса за найбільшу кількість переглядів відео з тваринами на YouTube. Перші ролики набирали небагато переглядів, але дев'ятий кліп з Мару, який стрибав у маленькі картонні коробки, несподівано став вірусним.

"Власник спочатку був здивований і наляканий увагою, яку отримував Мару, але врешті заспокоївся завдяки переважно позитивним коментарям. Господар пояснює цей успіх здатністю кота поміщатися в маленькі картонні коробки та його любов'ю до гойдалки у вітальні. Крім того, він дуже милий", — додав Каору Ішікава, представник Книги рекордів Гіннесса.

У своєму останньому повідомленні власники Мару написали, що кіт "відправився в рай" після хвороби.

"Мару останнім часом почувався погано і втратив апетит. Ми відвезли його до ветеринарної лікарні, де після обстежень виявили пухлину", — повідомили вони.

Пухнастик прославився унікальною здатністю втискатися в найменші коробки та контейнери Фото: YouTube

У кота діагностували аденокарциному легенів — поширений тип раку легенів, після чого його стан швидко погіршився.

Шанувальники з усього світу висловили свої співчуття. "Він приніс багато щастя стільком людям по всьому світу, і я впевнений, що ще найбільше — своєму власнику. Спочивай з миром", — написав один з коментаторів.

Інший фанат зізнався: "Здається божевільним, що новина про кота, якого я ніколи не бачив, змушує мене плакати";

"Це мій перший коментар на YouTube. Він був моїм улюбленим котом. Я не можу перестати плакати. Дякую, Мару", — висловився наступний;

"Спочивай з миром, Мару. Ти вічно будеш зіркою", — додав ще один користувач.

У кота діагностували аденокарциному легенів Фото: YouTube

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Кіт не пробачив господарці, що залишила його вдома: його реакція стала вірусною.

Жінка врятувала вуличного кота від спеки: той розсмішив мережу своєю поведінкою.

Руда кішка Шеллі з Каліфорнії підкорила мережу своєю зворушливою реакцією на смерть друга — золотистого ретривера, якого не стало у сім'ї, де вона мешкає, близько 6 місяців тому. Кішка кожного вечора обіймає ошийник покійного собаки.