Наталья Холоденко попала в конфуз на Венецианском кинофестивале (видео)

Украинская психолог Наталья Холоденко показалась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля-2025 в Италии. Впрочем, пользователи сети заметили, что она делала вид, будто ее активно снимают фотографы, а на самом деле некоторые даже просили отойти из кадра.

Видео со знаменитого кинофестиваля Холоденко поделилась в Instagram. А в комментариях собрались как поклонники, так и хейтеры гости мероприятия.

Наталья Холоденко посетила Венецианский кинофестиваль

В частности, на монтаж ролика обратила внимание автор проекта "Домохозяйка Антонина" Лена Чиченина: "Посмотрите, Наталья Холоденко на червленой дорожке Венецианского кинофестиваля. Делает вид, что ее все фоткают. На самом деле таких фото и видео — дохрена. Но почти все они топливные, потому что прекрасно видно фотографов в кадре, и что они смотрят в совершенно другую сторону. А остальные фотографы просто смонтированы. В одном кадре даже кажется, что кто-то указывает Холоденко, чтобы отошла".

В комментариях под видео психолога также собрались люди, которые заподозрили что-то не то:

"Это похоже на искусственный интеллект! Кому она нужна на Венецианском фестивале?".

"Хороший монтаж".

"Как охранник показал рукой — да иди уже отсюда. Я никогда не понимала людей, которых никто не знает в Каннах, покупая билеты, чтобы пройтись по красной дорожке, фотографы не фотографируют, никто не аплодирует, идешь, а они думают, а кто это?".

"Одну секунду разрешили постоять, и давай бегом прочь попросили".

Было и много комплиментов образу Холоденко и ее уверенности на публике:

"Платье — грандиозное, как раз к даме!".

"Какая же вы красавица. Глаза сияют! Как бабочка. Невероятная!".

"Я очень рада, что украинцы могут сиять и говорить на таких мероприятиях. Это важно".

"Вам идет красная дорожка".

