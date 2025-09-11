Наталія Холоденко потрапила в конфуз на Венеційському кінофестивалі (відео)

Українська психологиня Наталія Холоденко показалася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю-2025 в Італії. Втім, користувачі мережі помітили, що вона вдавала, ніби її активно знімають фотографи, а насправді дехто навіть просив відійти з кадру.

Related video

Відео зі знаменитого кінофестивалю Холоденко поділилася в Instagram. А в коментарях зібралися як прихильники, так і хейтери гості заходу.

Наталія Холоденко відвідала Венеційський кінофестиваль

Зокрема, на монтаж ролика звернула увагу авторка проєкту "Домогосподарка Антоніна" Лєна Чиченіна: "Гляньте, Наталя Холоденко на червленій доріжці Венеційського кінофестивалю. Вдає, що її всі фоткають. Насправді таких фото і відео — дочорта. Але майже усі вони паливні, бо чудово видно фотографів у кадрі, і що вони дивляться у зовсім інший бік. А решта фотографів просто намонтовані. В одному кадрі навіть, здається, що хтось вказує Холоденко, щоб відійшла".

У коментарях під відео психологині також зібралися люди, які запідозрили щось не те:

"Це схоже на штучний інтелект! Кому вона потрібна на Венеційському фестивалі?".

"Хороший монтаж".

"Як охоронець показав рукою — та йди вже звідси. Я ніколи не розуміла людей, яких ніхто не знає в Каннах, купляючи білети, щоб пройтись червоною доріжкою, фотографи не фотографують, ніхто не аплодує, йдеш, а вони думають, а хто це?".

"Одну секунду дозволили постояти, і давай бігом геть попросили".

Було й багато компліментів образу Холоденко та її впевненості на публіці:

"Плаття — грандіозне, як раз до пані!".

"Яка ж ви красуня. Очі сяють! Як метелик. Неймовірна!".

"Я дуже рада, що українці можуть сяяти і говорити на таких заходах. Це важливо".

"Вам личить червона доріжка".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Співачки Віра Брежнєва та Світлана Лобода відвідали знаменитий Венеційський кінофестиваль.

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес продемонструвала величезну обручку в 30 каратів під час появи у Венеції.

Крім того, Амаль Клуні продемонструвала ретро-стиль на Венеційському кінофестивалі-2025.