"Были вопросы к поведению": Шоптенко призналась, что ее сыну было сложно в школе в Австрии

Алена Шоптенко рассказала, что ее сын имел трудности в учебном заведении за рубежом из-за своей экспрессивности. Звездная мама поделились, как она боролась с этим и какое решение нашла.

Хореограф и победительница "Танцев со звездами" откровенно рассказала о трудностях, с которыми столкнулся ее сын Алексей в первом классе австрийской школы. Об этом она опубликовала stories в Instagram.

Шоптенко об обучении сына в Австрии

По словам Елены, у учителей возникли вопросы к поведению мальчика и его чрезмерной экспрессивности. В то же время мама убеждена, что он вел себя как обычный активный шестилетний мальчик.

"Я не могла оставить это просто так и начала заниматься эмоциональным здоровьем Алексея. После многочисленных консультаций я решила остановиться на звукотерапии. Она снижает тревожность и улучшает концентрацию", — поделилась артистка.

Сейчас Шоптенко отмечает положительные изменения в поведении сына: он стал более сфокусированным и спокойным. Она также отметила, что украинские дети обычно более эмоциональные и темпераментные, чем австрийские, поэтому процесс адаптации за рубежом может быть непростым.

"Я нашла украинского специалиста, который практикует в Австрии и имеет представление об обоих менталитетах. Он успешно работает с детьми и помогает им адаптироваться в новой среде", — подытожила звезда.

