Алену Шоптенко не взяли на "Танцы со звездами" в Австрии: в чем причина

Бывшая партнерша Владимира Зеленского на паркете "Танцев со звездами" Алена Шоптенко поделилась, что пыталась присоединиться к австрийской версии популярного проекта. По ее словам, она получила отказ.

Шоптенко обратилась к организаторам шоу, чтобы представить Украину и свой танцевальный опыт на международной арене. Впрочем, в ответ услышала, что продюсеры не слишком заинтересованы в иностранных участниках, поскольку отдают предпочтение местным танцовщикам. Об этом танцовщица рассказала в интервью Фокусу.

"Я имею большой опыт и определенный статус. Но когда написала им, то получила предложение разве что выйти в танцподдержке во время открытия или закрытия шоу. На этом все и закончилось", — рассказала Елена.

Она предположила, что продюсеры могли опасаться конкуренции, ведь уровень украинской хореографии, по ее мнению, значительно выше австрийского.

Зато она поделилась, что немецкая команда шоу проявила больше заинтересованности: пригласили ее на финал, выделили отдельное место и даже позвали на кастинг.

Читайте полный текст интервью с Аленой Шоптенко — о жизни за границей, предложении участия в немецком шоу, а также начале карьеры.

