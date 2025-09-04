Олену Шоптенко не взяли на "Танці із зірками" в Австрії: в чому причина

Колишня партнерка Володимира Зеленського на паркеті "Танців із зірками" Олена Шоптенко поділилася, що намагалася долучитися до австрійської версії популярного проєкту. За її словами, вона отримала відмову.

Related video

Шоптенко звернулася до організаторів шоу, аби представити Україну та свій танцювальний досвід на міжнародній арені. Втім, у відповідь почула, що продюсери не надто зацікавлені в іноземних учасниках, оскільки віддають перевагу місцевим танцівникам. Про це танцівниця розповіла в інтерв’ю Фокусу.

"Я маю великий досвід і певний статус. Та коли написала їм, то отримала пропозицію хіба що вийти у танцпідтримці під час відкриття чи закриття шоу. На цьому все й закінчилося", — розповіла Олена.

Вона припустила, що продюсери могли остерігатися конкуренції, адже рівень української хореографії, на її думку, значно вищий за австрійський.

Натомість вона поділилась, що німецька команда шоу проявила більше зацікавленості: запросили її на фінал, виділили окреме місце та навіть покликали на кастинг.

Читайте повний текст інтерв’ю з Оленою Шоптенко — про життя за кордоном, пропозицію участі в німецькому шоу, а також початок кар’єри.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Шоптенко згадала історію із Зеленським на "Танцях з зірками".

Хореографка запустила танцювальний флешмоб у столицях Європи. Усі зібрані кошти будуть передані благодійному фонду "Діти Героїв".

Крім того, танцівниця пояснила, чому видалила всі номери із Зеленським.