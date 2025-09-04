"Впав на коліна": Шоптенко згадала історію із Зеленським на "Танцях з зірками" (фото)

Хореографиня розповіла про початок кар’єри, коли 17-річною виступала на шоу "Танці з зірками" у парі з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським. За її словами, це стало доленосною подією в житті для багатьох учасників проєкту.

Related video

В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу, зокрема, Олена Шоптенко пригадала своє перше враження під час знайомства з Володимиром Зеленським, а також їхню співпрацю безпосередньо на проєкті. Тоді танцівниці ще не було 18 років.

"Я пам’ятаю нашу першу репетицію (з Володимиром Зеленським — Ред.). Він був дуже старанним студентом (сміється). Зірки часто бувають закритими та зверхніми, але у ньому я цього не побачила. Це була абсолютна проста, відкрита, щира людина, яка дуже старалася на репетиціях. Ніколи не чула від нього: "Я не буду цього робити", "Не хочу" чи "Мені важко". Йому було важливо зробити все на 100%. Подумала, що мені дуже пощастило з партнером. Він непогано рухався", — пригадує танцівниця.

Зеленський впав на коліна

За словами Олени Шоптенко, на фіналі шоу Зеленський впав на коліна від радості.

"Нещодавно Марічка Падалко пішла в архів на телеканал й вислала мені те відео. Переглядала буквально нещодавно. Коли нашу пару оголосили переможцями, він підхопив мене на руки й просто побіг кудись. Не розумію, як це відбулося. Потім впав на коліна. У нас було таке полегшення, що все уже позаду. Цей проєкт був особливим для всіх — доленосним для багатьох людей, зокрема й для мене. Життя буквально змінилося на "до" та "після", — ділиться вона.

Олена Шоптенко і Володимир Зеленський на шоу "Танці з зірками" Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Читайте повний текст інтерв’ю з Оленою Шоптенко — про життя за кордоном, пропозицію участі в німецькому шоу, а також початок кар’єри.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, хореографка прокоментувала конфлікт з Наталією Могилевською.