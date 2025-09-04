"Упал на колени": Шоптенко вспомнила историю с Зеленским на "Танцах со звездами" (фото)

Хореограф рассказала о начале карьеры, когда 17-летней выступала на шоу "Танцы со звездами" в паре с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, это стало судьбоносным событием в жизни для многих участников проекта.

В эксклюзивном интервью Фокусу среди прочего Алена Шоптенко вспомнила свое первое впечатление при знакомстве с Владимиром Зеленским, а также их сотрудничество непосредственно на проекте. Тогда танцовщице еще не было 18 лет.

"Я помню нашу первую репетицию (с Владимиром Зеленским — Ред.). Он был очень старательным студентом (смеется). Звезды часто бывают закрытыми и высокомерными, но в нем я этого не увидела. Это был абсолютный простой, открытый, искренний человек, который очень старался на репетициях. Никогда не слышала от него: "Я не этого буду делать", "Не хочу" или "Мне трудно". Ему было важно сделать все на 100%. Подумала, что мне очень повезло с партнером. Он неплохо двигался", — вспоминает танцовщица.

Зеленский упал на колени

По словам Алены Шоптенко, на финале шоу Зеленский упал на колени от радости.

"Недавно Маричка Падалко пошла в архив на телеканал и выслала мне то видео. Пересматривала буквально недавно. Когда нашу пару объявили победителями, он подхватил меня на руки и просто побежал куда-то. Не понимаю, как это произошло. Потом упал на колени. У нас было такое облегчение, что все уже позади. Этот проект был особенным для всех — судьбоносным для многих людей, в том числе и для меня. Жизнь буквально изменилась на "до" и "после", — делится она.

