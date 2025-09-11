"Були питання до поведінки": Шоптенко зізналась, що її сину було складно в школі в Австрії

Олена Шоптенко розповіла, що її син мав труднощі у навчальному закладі за кордоном через свою експресивність. Зіркова мама поділились, як вона боролась з цим і яке рішення знайшла.

Хореографиня та переможниця "Танців з зірками" відверто розповіла про труднощі, з якими зіткнувся її син Олексій у першому класі австрійської школи. Про це вона опублікувала stories в Instagram.

Шоптенко про навчання сина в Австрії

За словами Олени, у вчителів виникли питання до поведінки хлопчика та його надмірної експресивності. Водночас мама переконана, що він поводився як звичайний активний шестирічний хлопчик.

"Я не могла залишити це просто так і почала займатися емоційним здоров’ям Олексія. Після численних консультацій я вирішила зупинитися на звукотерапії. Вона знижує тривожність та покращує концентрацію", — поділилася артистка.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Зараз Шоптенко відзначає позитивні зміни у поведінці сина: він став більш сфокусованим та спокійним. Вона також наголосила, що українські діти зазвичай більш емоційні й темпераментні, ніж австрійські, тому процес адаптації за кордоном може бути непростим.

"Я знайшла українського фахівця, який практикує в Австрії та має уявлення про обидва менталітети. Він успішно працює з дітьми та допомагає їм адаптуватися у новому середовищі", — підсумувала зірка.

