Кэмерон Диас заметили на редкой прогулке с дочкой (фото)

53-летняя американская актриса Кэмерон Диас насладилась редкой прогулкой в Нью-Йорке со своей дочерью Реддикс. Звезду фильма "Ангелы Чарли" заметили, как она гуляла рядом с 5-летней наследницей, когда та каталась на самокате.

Диас оделась повседневно для прогулки: джинсы, джинсовая куртка, белая рубашка и белые кроссовки. Ее светлые волосы были собраны в неопрятный пучок, а аксессуаром стала коричневая сумка через плечо. Об этом пишет Page Six.

Реддикс тем временем была одета в белое платье с баской, украшенное разноцветными котятами, розовые леггинсы, покрытые красной клубникой, и фиолетовые кроссовки.

Кэмерон Диас с дочерью Фото: Backgrid

Девочка также носила ярко-розовый шлем на голове для своей безопасности во время поездки на самокате.

Кэмерон Диас с дочерью Фото: Backgrid

Дети Кэмерон Диас

Звезда фильма "Маска" воспитывает Реддикс и годовалого сына Кардинала с мужем Бенджи Мэдденом. Пара поженилась в 2015 году и держит свою личную жизнь подальше от внимания публики.

"Я одна из тех мам, которые жертвуют стилем ради комфорта. Практически 90% своего дня я провожу с детьми на полу. К счастью, в нашем доме очень чисто. У нас строгая политика — не носить обувь в доме", — говорила актриса.

